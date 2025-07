(GLOSA) Robi & Tina v vsak slovenski dom!

Piše: Gašper Blažič

Sredi junija smo v uredništvo prejeli prijazno tiskovno sporočilo s Škrabčeve domačije, kamor so, ne boste verjeli, v goste povabili kar predsednika vlade Roberta Goloba.

Ne vem, ali so ga samo predstavniki Škrabčeve domačije zaljubljeno gledali in poslušali, da so potem medijem poslali tekst, iz katerega se je cedila sladkorna pena. No, naj vam bo, bom objavil citat: »Njegov temperamentni nastop je napovedal dinamičnega človeka dejanj. V tem učinkovitem slogu je potem odvodil največjo preizkušnjo ob poplavah poleti 2023, se spopadel z draginjo in energetsko krizo.«

Uf, res smo lahko srečni, da imamo takega človeka za predsednika vlade. Menda doslej še nismo imeli tako vrhunske osebnosti na najvplivnejšem položaju v mili mi domovini. In seveda so vsi navzoči pozorno poslušali in nikomur ni prišlo na misel, da bi pokvaril večer s preprosto ugotovitvijo, da je cesar nag. In kar Robi reče, tu ni ugovora. In če se na avtocestah začnejo zastoji, je to zato, ker prejšnja vlada ni nič vlagala v avtoceste. Šele sedanja je začela s tem. In seveda tudi tej prijazni Robijevi obrazložitvi si noben medij ni upal ugovarjati. Če ste (ali boste) obtičali v zastojih, se zahvalite prejšnji vladi, ki je naredila probleme. Sedanja pa probleme rešuje.

Tako zdaj veste, da lahko v nekaj tednih pričakujemo tudi izid fotomonografije »Njuni dnevi«. Le da tokrat v glavni vlogi ne bosta zakonca Broz, ampak Robi in Tina, ki menda načrtujeta kraljevsko ohcet z direktnim televizijskim prenosom. Vsako gospodinjstvo bo moralo kupiti vsaj en izvod te knjige, ki seveda ne bo poceni. In ker si nekateri tega ne bodo mogli privoščiti, predlagam, da že zdaj začnemo z dobrodelno akcijo zbiranja zamaškov. Robi in Tina v vsak slovenski dom!