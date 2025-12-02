(GLOSA) Puklasti Miha in razdružena Levica

Piše: Gašper Blažič

Oni dan je v javnost pricurljala novica, da je v mili mi domovini vzcvetela še ena nova stranka. Ta je, ne boste verjeli, napol parlamentarna, podobno kot Suvereni in Demokrati.

No, ta se imenuje Mi, socialisti. Njen frontman pa ni nihče drug kot Miha Kordiš, znan tudi pod imenom Miguel Che Guevara. No, originalnemu latinskoameriškemu revolucionarju je bilo v resnici ime Ernesto, rodil pa se je v argentinskem mestu Rosario, kar bi po naše pomenilo rožni venec (ali ružarij).

Kakorkoli že, tovariš Miha je okoli sebe zbral same »prave« − od Dušana Kebra, ki ga ljubkovalno imenujejo tudi »Mengelejev hrošč«, pa vse do Matjaža Hanžka, ki je v življenju preskusil že vse živo, a še vedno ni našel prostora, kjer bi se počutil povsem domače. V preteklosti je bil celo voditelj Stranke za trajnostni razvoj, ki se je nato z Iniciativo za demokratični socializem povezala v Združeno levico, ampak leta 2017 so se morali pač znebiti vzdevka »združena«, ker je bila v tej skupini najprej Demokratična stranka dela, ki pa se je nato ločila.

No, potem se je od Levice ločil še tovariš Miha, ki pa je še vedno poslanec. In zna tu in tam tudi predsedniku vlade naložiti nekaj krepkih po zadnji plati. V stranki mu družbo dela slavna Svetlana Makarovič. To je precej nerodno, kajti pred časom je namreč Asta Vrečko (ki si po novem predsedovanje Levici spet deli z Luko Mescem) navdušeno ploskala Svetlani ob slovenskem kulturnem prazniku. Sedaj pa je Asta dobila pipec v hrbet, ker Svetlana podpira njeno neposredno konkurenco. Res nerodna reč.

Glede na to, da se je od Levice že prej odlepila tudi Violeta Tomić in ustanovila stranko »Nič od tega«, lahko sklepamo, da imamo sedaj opravka z Razdruženo Levico. Kakorkoli že, tovarišu Mihi želim le to, da bo pokončen, saj bi v nasprotnem primeru kaj hitro dobil vzdevek Puklasti Miha. Saj veste, revolucija je neusmiljena in kanibalsko žre svoje otroke.