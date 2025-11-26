Gala koncert ob 31. obletnici Radia Ognjišče

Piše: A. Sa.

Radio Ognjišče letos praznuje 31 let od začetka 24-urnega programa, ki je prvič stekel 28. novembra 1994 iz studia v Ljubljani. Ob tej priložnosti bo v nedeljo, 30. novembra 2025, v Cankarjevem domu potekal tradicionalni 31. Gala koncert Radia Ognjišče z naslovom Romarji upanja, v petek, 28. novembra 2025 ob 12. uri pa na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.

V Gallusovi dvorani se bodo ob 15.00 in 19.00 prižgale odrske luči ter mikrofoni, s katerimi bodo voditelji spregovorili poslušalcem, pevke in pevci pa bodo občinstvu podarili izbrane melodije. Vstopnici za obe predstavi sta razprodani, kar potrjuje zvestobo in naklonjenost poslušalcev. V svetopisemskih Psalmih beremo: »Vriskajte Bogu … dvignite pesem, dajte boben …« (Ps 81,1–2). To radostno razpoloženje bo zaznamovalo tudi letošnji koncert – hvaležno praznovanje obletnice in obenem glasbeno obeležje svetega leta, v katerem smo povabljeni postati romarji upanja. Program bo prepletal krščansko duhovne pesmi, popevke in narodnozabavne viže.

Na odru bodo nastopili: Eva Boto, Anika Horvat, Manca Špik, Štefica Grasselli, Gregor Ravnik, Domen Kljun, Matej Šoklič, Kvatropirci, Ansambel Vihar in SOS kvintet, med izvajalci pa bodo tudi radijski sodelavci: Manca Hribar, Petra Stopar, Jakob Čuk, Marjan Bunič in Andrej Jerman. Glasbenike bo spremljal vrhunski spremljevalni ansambel pod vodstvom priznanih slovenskih instrumentalistov. Vokalno podporo bodo zagotovili spremljevalni vokali: Manca Hribar, Urša Sešek, Marjan Bunič in Jure Sešek.

Koncert, ki se ga bodo udeležili tudi visoki predstavniki Katoliške cerkve in drugi predstavniki družbenega življenja, bo neposredno prenašal Radio Ognjišče v nedeljo ob 19. uri, posnetek pa bo tudi na Planet TV v soboto, 6. decembra 2025 ob 20. uri.

Direktor radia, msgr. Franci Trstenjak, je ob praznovanju poudaril, da v svetu, kjer je vse več nemira in teme, radio želi ostati glas miru, topline in spodbude. »Če ne bomo mi prinašali luči, se lahko kot družba sesujemo,« je opozoril. Sodelavci radia zato s skrbno izbranimi vsebinami, glasbo in pogovori tudi v prihodnje želijo ostati vir dobrega, upanja in povezanosti med ljudmi. Ob 31-letnici je poudaril izjemen pomen vezi s poslušalci, ki radio spremljajo, podpirajo in z njim soustvarjajo zgodbo. V treh desetletjih je radio zrasel v spoštovan in profesionalen medij, katerega verodostojnost priznavajo tudi sogovorniki iz širšega družbenega prostora. Trstenjak je izpostavil tudi načrtno pomlajevanje ekipe, odprtost do novih tehnologij ter tesno sodelovanje z Založbo Ognjišče. »Hvaležni smo za zaupanje in zato želimo ostati blizu človeku – v etru in v osebnih srečanjih,« je dodal.

Priznanje Tiskovnemu društvu Ognjišče

Praznovanje letošnje obletnice spremlja tudi pomemben dogodek: Tiskovno društvo Ognjišče, pod okriljem katerega delujeta Založba Ognjišče in Radio Ognjišče, je prejelo odličje sv. Cirila in Metoda, najvišje priznanje Katoliške cerkve v Sloveniji za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci. Odličje je slovenska škofovska konferenca podelila ob 60-letnici izhajanja revije in založbe Ognjišče ter ob 30-letnici radijskega programa.