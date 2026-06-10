Ker ni zmogla postati predsednica vseh državljanov Slovenije, je pač postala predsednica Palestincev?

Piše: Celjski glasnik

Od nekoga, ki je pravnik in opravlja funkcijo na tako pomembnem položaju. kot je predsednik republike, bi se pričakovalo, da pozna protokol ter je seznanjen kdaj se izobesi kakšna zastava.

A pri nas seveda ni tako in se zadeve počno zgolj iz nagiba kljubovanja ter samovolje, ki si jo takšni predstavniki oblasti dovolijo, hkrati pa ljudi prepričujejo, da opravljajo funkcijo v imenu vseh državljanov. S svojim dejanjem je Nataša Pirc Musar pokazala šolski primer samovolje in kljubovanja s katerim je pokazala prezir do volje prebivalcev.

Musarjeva ni vredna predsedniške funkcije. Res ni predsednica vseh Slovencev.

Zasujmo jo z zahtevo, da palestinsko zastavo umakne.@nmusar umakni palestinsko zastavo !https://t.co/FhxBa6xwNo — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) June 5, 2026

Po tem, ko je bila ena prvih potez nove vlade, da je iz stavbe na Gregorčičevi umaknila zastavo Palestine, saj ni bila namenjena nobenemu protokolarnemu namenu, je predsednica v znak kljubovanja zastavo namestila na predsedniško palačo. Gre za potezo, ki nakazuje, da si nenazadnje želi sodelovanja z vlado, ki ga omenja s figo v žepu? Hkrati pa bi se pričakovalo, da predsednica republike ve ob kakšnih priložnostih se zastave tujih držav izobešajo.

“Musar ni vreden predsedniške vloge. Ni ravno predsednica vseh Slovencev. Pokopljimo jo z zahtevami, da odstranimo palestinsko zastavo. @nmusar Odstranite palestinsko zastavo!” Je le eden od odzivov na to sramotno potezo predsednice republike.