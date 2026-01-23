Če greste na obisk v Kazahstan, nikar ne počnite tega! Lahko vas vtaknejo v “čuzo” …

Piše: C. R.

Vsaka država ima tudi svoj kodeks in bonton, ki velja tudi za vse tuje obiskovalce. To velja tudi za Kazahstan, sicer nekdanjo sovjetsko republiko.

Obisk v tej državi, ki je za marsikoga še vedno eksotična, si bodo zelo dobro zapomnili trije belgijski navijači, ki bodo morali bivanje v tej azijski republiki podaljšati za nekaj časa. Pod prisilo. Sodišče jih je namreč včeraj obsodilo na krajšo zaporno kazen, ker so se med torkovo tekmo lige prvakov med Kairatom iz Almatyja in belgijskim Club Bruggeom. Češ, kršili so javni red in mir, kar je po tamkajšnjih zakonih kaznivo in ne zgolj manjši prekršek.

In kaj so storili omenjeni trije? Oblekli so se v filmski lik – Borata. Natančno rečeno, oblekli so tiste znamenite kopalke, ki jih je nosil glavni junak v istoimenskem filmu, ki sicer velja za veliko norčevanje iz te srednjeazijske države, saj radikalizira stereotipe o prebivalcih. Sacha Baron Cohen je leta 2006 upodobil prostaškega novinarja, ki je bojda Kazahstanec.