VSO vabi na obeležitev 36. obletnice PRISTAVA

Piše: C. R.

Vabljeni na obeležitev 36. obletnice PRISTAVA 1990-2026, ki bo v petek, 4. septembra 2026, ob 18. uri, pred spominskim obeležjem Združenja VSO na Pristavi nad Stično

Pozdravni nagovor bo imel Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica, slavnostni govornik pa bo Franc Breznik, poslanec v Državnem zboru RS in pripadnik 1. generacije Slovenske vojske.

V programu sodelujejo:

Moški pevski zbor Prijatelji Šentvid pri Stični, ambasadorka Občine Ivančna Gorica za kulturo in književnost Dragica Šteh, Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, Gardna enota Slovenske vojske in praporščaki Združenja VSO.

Po prireditvi vabljeni na Izletniški turizem Okorn na pogostitev in druženje.

Vir: VSO