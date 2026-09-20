Tuji mediji: Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat

Piše: STA, P. J.

Po poročanju poljskih portalov Poland Daily24 in Niezalezna.pl se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi ponoči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.