(PREJELI SMO) Kaj pa Radio Slovenija?

Piše: Drago Vogrinčič, Cankova

spodaj podpisani Drago Vogrinčič, odgovoren aktivni državljan, Slovenec, ki pozna, spoštuje in ljubi slovensko zgodovino, kulturo, vrednote, domoljub, ki ljubim sveto materino besedo, kristjan, od študentskih časov, 40 let aktivno spremljam medije in sem za RTV glas slovenske diskriminirane večine, ki tega glasu še danes nimajo. Od ponudbe s Tavčarjeve poslušam program Ars, »za nazaj! pa spremljam strokovnost, etičnost in pluralnost na RTV, ki je v zadnjih letih absurdno zbezljala v ideološki levičarski aktivizem in je svetlobna leta od slovenskega, demokratičnega pluralnega medija.

ne poslušam ta Vaš »prvi« radijski program. V to odločitev smo prisiljeni vsi, ki se izrekamo za Slovence in kristjane, ta Vaš radio se norčuje iz naših vrednot, nima verskih oddaj in so na indeksu prepovedanih.

slovenska verska glasba. To kar si dovoljujete vi Lastniki tega Radija, tega človek ne more razumeti, kje mi to živimo, nekaj več kot dva milijona stanovalcev Slovenije nas živi tukaj, kakšnih pol milijona v zamejstvu in po svetu. RTV kot največja kulturna ustanova z dva tisoč zaposlenimi, ki prejemate izredno velike neto plače, ki ne delate vsak dan osem ur, kot to morajo državljanke in državljani za veliko manjše plače. In koliko ur na dan delate, ko 11 glasbenih urednikov v tednu dni »proizvede« 63 ur glasbenega programa? Kakšna produktivnost, racionalnost z računalnik?? Ali se vi sploh zavedate, kdo vas plačuje in ali se zavedate, da bi morali spoštovati ustavne in človekove pravice, dostojanstvo, prepričanja in čustva vseh ljudi. In kaj vi počnete po 35-tih letih demokratične, samostojne Slovenije, nas diskriminirate, žalite.. In najbolj diskriminirate Slovenke in Slovenke in kristjane. V času juge v obdobju 1985-1990, ko je bil še Radio Ljubljana, je bil veliko bolj slovenki, kakor ste danes, je bilo veliko slovenske narodne glasbe, slovenske zborovske. V zadnjih letih se ta »prvi« norčuje iz slovenske glasbe, slovenska verska je prepovedana. O tem Vašem programu kroži krilatica, ki drža, »balkansko-angleški džuboks«.

V soboto je bil veliki verski praznik, največji praznik posvečen Devici Mariji, ki slovenskim ljudem izredno veliko pomeni. In sem danes v četrtek 20.-tega, »za nazaj« pogledal kako ste ga obravnavali, na tem »vašem« programu. Prvič očitno je, kar potrjuje spodnja povezava SOS, (poglejte) to je »balkansko angleški džuboks« ostaja zvest glasnik proti slovenskim vrednotam in kristjanom. Na največji Marijin praznik je ta džuboks v 24-tih urah predvajal 2 krat eno in isti Ave Marijo, Josipe Lisac, verjetno v hrvaščini. Koliko odličnih slovenskih skladb posvečenih Devici Mariji, ki jih predvajajo naši avtorji in vrhunski zbori imamo. Vendar na tem balkansko-angleškem džuboksu so na indeksu prepovedanih

-ugotovil sem, da ste bili Vi gospa Alja Kramar odgovorna glasbena urednica,

-podpisani vem, da je na RTV veliko zaposlenih poštenih, profesionalnih, etičnih, upam verjeti, da tudi Vi, so pa nemočni, se bojijo in ne upajo izpostavljati pred ideološkimi proti slovenskimi in proti verujočim nastrojenim ideološkimi aktivisti. Podpisani in veliko državljank in državljanov ta ideološki teror in diskriminacijo ne poslušamo, jaz že šest, sedem let. Kaj vse smo bili dežni kot verujoči ljudje, tega človek ne more razumeti, kaj si dovolijo posamezniki. Spremljamo na hrvaškem in vseh sosednjih in evropskih z 50 milijoni državljanov predvajajo večinoma svojo glasbo, to kar počnete vi je nekaj nezaslišanega, vse drugo, samo ne slovensko.. Tega žaljenja, diskriminacije, ki si ga dovoljujete na tem »vedno zadnjem«, tega ni nikjer, tega si niso dovolili v obdobju 1985-1990.

Spoštovana, kako ste žalili in diskriminirali slovenske kristjane na celi dan največjega Marijinega praznika, kdo ste Vi?? Očitno se ne zavedate, da ste predobro plačana iz javnih sredstev in bi po Novinarskem in Etičnem kodeksu morali spoštovati vsakega človeka, če ne veste preverite, pravica do javnega izražanja verskega prepričanja je v vseh ustavah demokratičnih držav in mednarodnih deklaracijah o človekovih pravicah. In prišel bo dan, ko se bo ljudstvo uprlo in vam množično povedalo, dovolj je vašega ideološkega žaljenja, spokajte iz tega Radija, ki ni vaš.

v pričakovanju na spoštljiv odgovor in pojasnitev.