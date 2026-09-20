Tamari Vonti se je povsem odpeljalo: ljudi prepričuje, da smo sredi državnega udara

Piše: P.T. (Nova24TV.si)

Tamari Vonti se je povsem odpeljalo. Ljudi na družbenem omrežju X prepričuje, da je Slovenija sredi državnega udara.

»Realno – smo sredi državnega udara! Kdor drema, si bo sam kriv, ker bo iz sebe, ko se zbudi,« je zapisala poslanka Gibanja Svoboda. Vonta očitno še vedno ne more preboleti, da se je oblast po letošnjih volitvah zamenjala, in to z normalnim demokratičnim procesom. Spet dokazuje, da ji realnost ni najboljša prijateljica.

Na omrežju X razglaša, da smo sredi državnega udara. Državni udar? Resno? Ko ljudstvo na volitvah zamenja vlado in nova oblast začne uresničevati program, za katerega je dobila mandat, to ni puč, ampak demokracija. Tisto, česar se Vonta očitno ni navadila. Pri njej je socialistični refleks še vedno močan: če nisi na oblasti, je vse zarota. Če si na oblasti, je vse legitimno – tudi uničevanje tradicij, kot je bilo Martinovanje v Krškem. Zdaj, ko so stvari obrnjene, pa kriči o udaru. Po njeno demokracija velja samo, dokler zmaguješ.

No, morda pa se Vonta v resnici boji česa drugega. Morda jo skrbi tožba, ki jo bo proti njej sprožil Zavod za zaščito žrtev parlamentarne preiskave 2022–2026.

P.T.