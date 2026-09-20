Tamari Vonti se je povsem odpeljalo: ljudi prepričuje, da smo sredi državnega udara

Piše: P.T. (Nova24TV.si)
Tamari Vonti se je povsem odpeljalo. Ljudi na družbenem omrežju X prepričuje, da je Slovenija sredi državnega udara.
Na omrežju X razglaša, da smo sredi državnega udara. Državni udar? Resno? Ko ljudstvo na volitvah zamenja vlado in nova oblast začne uresničevati program, za katerega je dobila mandat, to ni puč, ampak demokracija. Tisto, česar se Vonta očitno ni navadila. Pri njej je socialistični refleks še vedno močan: če nisi na oblasti, je vse zarota. Če si na oblasti, je vse legitimno – tudi uničevanje tradicij, kot je bilo Martinovanje v Krškem. Zdaj, ko so stvari obrnjene, pa kriči o udaru. Po njeno demokracija velja samo, dokler zmaguješ.
P.T.