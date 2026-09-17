(PISMO BRALKE) Uršula Velika?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Spominjam se, da sem pred približno osmimi leti prebrala na spletu izjavo nekega diplomata z Malte, ki je takrat služboval na Finskem, da je kanclerki Angeli Merkel uspelo to, kar zadeva zasedbo Evrope v okviru EU, kar ni niti Hitlerju. To je bilo rečeno kmalu po milijonskih vdorih bližnjevzhodnih ilegalnih migrantov v Zahodno Evropo. Ko je namreč nemška kanclerka Angela Merkel odprla vse meje v EU bližnjevzhodnim in vsem drugim ilegalnim migrantom, se je pokazalo, da gre spet za Veliko Nemčijo.

To, da je bila Hitlerjeva Nemčija v resnici prav tako rasistična, kot je sedanja, pa tudi celotna Evropska unija, le da gre zdaj šele za začetek, je vsakomur jasno. Saj že vsaka druga reklama na evropskih televizijah žali in napada bele Evropejce z rasističnimi opazkami, uperjenimi proti avtohtonemu evropskemu – belemu – prebivalstvu, češ da staroselski Evropejci premalo upoštevamo in spoštujemo zahteve priseljencev drugih ras, kultur, ver in načinov življenja.

Da v EU ni rasizma? To, da lahko muslimananske vernice v vseh javnih prostorih – DEMONSTRATIVNO – nosijo rute, pa da starši otrok muslimanske vere – kot nekaj samoumevnega – v evropskih šolah lahko zahtevajo hrano, ki se ujema z njihovo vero, kristjani pa ne smemo zahtevati, na primer niti brezmesnega obroka ob petkih, ker je po ustavi v EU vera ločena od države, je ČISTI RASIZEM NA VERSKI PODLAGI VEČVREDNOSTI ISLAMA V PRIMERJAVI S KRŠČANSTVOM. KAKO MOČAN PA JE TA RASIZEM V EU, ŠE NAJBOLJ KAŽE POPOLNO STRINJANJE SEDANJE – LEVIČARSKE – POLITIČNE OBLASTI V DRŽAVI VATIKAN Z EU. SEDANJI VRH VATIKANA NI VEČ SAMO LOJALEN BRUSELJSKEMU RASISTIČNEMU VRHU EU, KOT JE BIL V ČASU HITLEJEVEGA RASIZMA, TEMVEČ SEDANJI VRH VATIKANSKE POLITIKE CELO AKTIVNO SPODBUJA BRUSELJSKI RASIZEM PROTI AVTOHTONEMU EVROPSKEMU BELEMU PREBIVALSTVU.

VSE VEČ PA JE TUDI DRUGIH ZNAKOV, KAKO ZLASTI ISLAMSKO “PRAVO” SPODRIVA ŠTEVILNE ČLENE TRADICIONALNIH EVROPSKIH USTAV. Zdaj je, na primer, že vsem v Sloveniji jasno, da naša država (Slovenija) ni več država Slovencev, temveč je samo še MULTIKULTURNA IN GLOBALISTIČNA ČLANICA EU (menda kmalu s pridruženo Kanado, najmočnejšo sosedo ZDA?) Halo! Ali EU podpira Iran? Ali EU dela za uničenje Izraela in za čimprejšnjo islamistično Evropo oziroma kar za ves – islamistični – Zahod? Bravo Uršula Velika!

Ne vem, vse to v sedanji politiki EU se ne bo dobro končalo. Očitno je EU že tako šibka na vseh področjih, da o svoji veliki moči lahko slepi svet samo še s – Hitlerjevemu podobnim – nesmiselnim širjenjem, v resnici z okupacijo.. Ni bila kanclerka Merklova Katarina Velika, čepra jo je na njeni pisalni mizi navdihoval njen miniaturni portret. Potemkinove vasi so tudi okupatorske demonstracije menda vsestranske moči EU, ki jo razkazuje najboljša prijateljica bivše kanclerke Merklove, njena bivša ministrica za obrambo, Ursula von der Leyen, ki – prav groteskno – posnema Napoleona in Hitlerja, ko gre za širjenje NJENE “VELIKE” EU. To počne kljub dejstvu, da EU drži skupaj samo še prozorna laž o njeni strpnosti oziroma demokratičnosti. O tem dvojem celo v parlamentu EU ni več niti duha niti skuha. Kot smo videli na zadnjem glasovanju o imuniteti enega od slovenskih poslancev, so rezultati glasovanj zdaj – ocitno – dogovorjeni že pred samim glasovanjem, pozneje pa jih je – spet po dogovoru – mogoče izjemoma tudi spremeniti. Za kašno ceno pa? In na čigav račun?