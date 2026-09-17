(PISMO BRALKE) Uršula Velika?

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Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen (Foto: epa)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Spominjam se, da sem pred približno osmimi leti prebrala na spletu izjavo nekega diplomata z Malte, ki je takrat služboval na Finskem, da je kanclerki Angeli Merkel uspelo to, kar zadeva zasedbo Evrope v okviru EU,  kar ni niti Hitlerju. To je bilo rečeno kmalu po milijonskih vdorih bližnjevzhodnih ilegalnih migrantov v Zahodno Evropo. Ko je namreč nemška  kanclerka Angela Merkel  odprla vse meje v EU bližnjevzhodnim in vsem drugim ilegalnim migrantom, se je pokazalo, da gre spet za Veliko Nemčijo. 
To, da je bila Hitlerjeva Nemčija v resnici  prav tako rasistična, kot je sedanja, pa tudi celotna Evropska unija, le da gre zdaj  šele za začetek, je vsakomur jasno.  Saj že vsaka druga reklama na evropskih  televizijah žali in napada bele Evropejce z rasističnimi opazkami, uperjenimi proti avtohtonemu evropskemu –  belemu – prebivalstvu, češ  da staroselski  Evropejci  premalo upoštevamo in  spoštujemo zahteve priseljencev drugih ras, kultur, ver in načinov življenja.
 Da v EU ni rasizma? To, da lahko muslimananske vernice v vseh javnih prostorih – DEMONSTRATIVNO – nosijo rute, pa  da starši  otrok muslimanske vere –  kot nekaj samoumevnega –  v evropskih šolah lahko  zahtevajo hrano, ki se ujema z njihovo vero, kristjani pa ne smemo zahtevati, na primer niti  brezmesnega obroka ob petkih,  ker je po ustavi v EU vera ločena od države, je ČISTI RASIZEM NA VERSKI PODLAGI VEČVREDNOSTI ISLAMA V PRIMERJAVI S KRŠČANSTVOM. KAKO MOČAN PA JE TA RASIZEM V EU, ŠE NAJBOLJ KAŽE POPOLNO STRINJANJE SEDANJE –  LEVIČARSKE –  POLITIČNE OBLASTI V DRŽAVI  VATIKAN Z EU. SEDANJI VRH VATIKANA NI VEČ SAMO LOJALEN  BRUSELJSKEMU RASISTIČNEMU VRHU EU, KOT JE BIL V ČASU HITLEJEVEGA RASIZMA, TEMVEČ SEDANJI VRH VATIKANSKE POLITIKE CELO  AKTIVNO SPODBUJA  BRUSELJSKI RASIZEM PROTI AVTOHTONEMU EVROPSKEMU BELEMU PREBIVALSTVU.
VSE VEČ PA JE TUDI DRUGIH ZNAKOV, KAKO ZLASTI ISLAMSKO “PRAVO” SPODRIVA ŠTEVILNE ČLENE TRADICIONALNIH  EVROPSKIH USTAV. Zdaj je, na primer, že vsem v Sloveniji jasno, da naša država  (Slovenija) ni več država Slovencev, temveč  je samo še MULTIKULTURNA IN GLOBALISTIČNA ČLANICA EU (menda kmalu s pridruženo Kanado, najmočnejšo sosedo ZDA?) Halo! Ali EU podpira Iran? Ali EU dela za uničenje Izraela in za čimprejšnjo islamistično Evropo oziroma kar za ves – islamistični  –  Zahod? Bravo Uršula Velika!
Ne vem, vse to v sedanji politiki EU  se ne bo dobro končalo. Očitno je EU že tako šibka na vseh področjih, da o svoji veliki moči lahko slepi svet samo še s – Hitlerjevemu podobnim –  nesmiselnim širjenjem, v resnici  z okupacijo.. Ni bila kanclerka Merklova Katarina Velika, čepra   jo je  na njeni  pisalni  mizi navdihoval njen miniaturni portret. Potemkinove vasi so tudi okupatorske  demonstracije menda  vsestranske moči EU, ki jo razkazuje  najboljša prijateljica bivše kanclerke  Merklove, njena bivša  ministrica za obrambo, Ursula von der Leyen, ki – prav groteskno –  posnema Napoleona in Hitlerja, ko gre za širjenje NJENE “VELIKE” EU.  To počne kljub dejstvu, da EU drži skupaj samo še  prozorna laž o njeni strpnosti oziroma demokratičnosti. O tem dvojem celo  v parlamentu EU ni več niti duha niti skuha. Kot smo  videli na zadnjem glasovanju o imuniteti enega od slovenskih poslancev, so rezultati glasovanj zdaj – ocitno – dogovorjeni že pred samim glasovanjem, pozneje pa jih je – spet po dogovoru –  mogoče izjemoma tudi spremeniti.  Za kašno ceno pa? In na čigav račun?

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