(INTERVJU) Klemen Trpin: Želim povezati ljudi, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za Logatec

Piše: Valentin Dušan

Izkušnje iz gospodarstva, dvanajst let dela v občinskem svetu, dve leti opravljanja funkcije podžupana ter dolgoletno vodenje Športne zveze Logatec so Klemnu Trpinu omogočili, da lokalno skupnost spozna z različnih strani – kot občan, prostovoljec, organizator, gospodarstvenik, športni delavec in lokalni politik. Z njim smo se pogovarjali o njegovi kandidaturi za župana Občine Logatec.

Zakaj ste se odločili kandidirati za župana Logatca?

Že vrsto let delam z ljudmi in za ljudi. Pri tem vidim, koliko znanja, dobrih idej in pripravljenosti pomagati imamo v naši občini. Vsak od nas ima svoj Logatec: nekdo tukaj gradi dom in vzgaja otroke, drugi razvija podjetje, tretji svoj prosti čas namenja društvu ali prostovoljni pomoči. Povezuje pa nas želja po občini, ki posluša ljudi, jih povezuje in zna dobre ideje tudi uresničiti. Prav zato sem se odločil za kandidaturo. Ne zato, ker bi imel vse odgovore, ampak ker verjamem, da najboljše rešitve nastanejo skupaj z ljudmi.

Želim si, da dobro življenje v Logatcu ne bi bilo odvisno samo od njegove lege in bližine narave, ampak tudi od tega, kako dobro je občina vodena. Naloga župana je, da poveže ljudi, vzpostavi zaupanje in skupaj z njimi poskrbi za izvedbo dogovorjenega. Ne kandidiram zato, da bi vse dosedanje delo razglasil za slabo. Kar je dobro, je treba ohraniti. Kjer se stvari ne premaknejo ali občani ne dobijo odgovora, pa potrebujemo drugačen pristop. Verjamem v Logatec in v ljudi tega kraja. Z več sodelovanja, več zaupanja in jasnimi cilji lahko skupaj naredimo več.

V anketi je zadovoljstvo z življenjem v občini dobilo povprečno oceno 3,14 od 5. Kako jo razumete?

Kot sporočilo, da sodelujoči prepoznavajo prednosti Logatca, vendar vidijo tudi precej prostora za izboljšave. Pomembno je pošteno povedati, da je v anketi sodelovalo 190 ljudi na podlagi prostovoljnega odziva. To ni reprezentativna slika vseh občanov in tudi ne meritev podpore kateremu od kandidatov. Je pa dragocen seznam izkušenj in opozoril. Moja naloga je, da jih vzamem resno, preverim stanje na terenu in prisluhnem tudi ljudem, ki v anketi niso sodelovali.

Nastopiti želite s podporo različnih strank, list in posameznikov. Kaj naj bi jih povezovalo?

Dogovor o tem, kaj je za Logatec pomembno in kako bomo to naredili. Želim si podpore ljudi različnih političnih pogledov, ki so pripravljeni sodelovati pri konkretnih občinskih nalogah. Ne pričakujem, da se bomo strinjali o vsakem državnem političnem vprašanju. Pri varni poti v šolo, oskrbi s pitno vodo ali ustreznih prostorih za kulturo pa moramo znati poiskati skupno rešitev. Tako sodelovanje mora temeljiti na javno predstavljenih programskih izhodiščih, ne zgolj na skupni fotografiji pred volitvami.

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