Poglejte, kako se je levičarska propaganda sindikatov znašla tudi v največjem domu za ostarele

Piše: A. S. (Nova24TV)

Potem, ko so sindikati izvajali ideološko propagando v šolah in na univerzah, so sedaj vdrli tudi v domove za ostarele, kjer se pojavljajo njihovi plakati in letaki.

Levičarska kampanja sindikatov proti interventnim ukrepom za razvoj Slovenije močno presega etične meje političnega diskurza, obenem pa odraža taktiko, ki jo je začrtal pred več kot stoletjem že Antonio Gramsci, saj odraža levičarsko ugrabitev številnih institucij. Pripadniki leve opozicije namreč izkoriščajo svoje položaje v različnih ustanovah, da bi širili ideološko propagando.

Če se je nedavno govorilo o primerih, da so levičarski slogani in pozivi k podpisom za referendum odmevali po učilnicah, predavalnicah in hodnikih šol in univerz, se očitno podobno dogaja ponekod tudi v domovih za ostarele. Tako propagandni plakati, ki pozivajo za oddajo podpisov za referendum “proti razkroju Slovenije” krasijo recepcijo in oglasno desko največjega doma na ostarele v Sloveniji. Gre za Dom Danice Vogrinec v Mariboru, to da se dovoljuje izkoriščanje starostnikov v politične namene pa niti ni presenetljivo, saj je dolgoletni direktor tega doma Marko Slavič iz vrst Gibanja Svoboda. Slavič je bil do aprila letos tudi mestni svetnik Svobode v Mariboru, decembra 2024 pa je dom obiskal tudi takratni premier Robert Golob, ki je tudi zaplesal s tamkajšnjimi stanovalci in jim voščil vesele praznike.

Očitno sindikatom in levi opoziciji glede zbiranja podpisov teče voda v grlo. Čeprav so napovedali, da bodo kvoto 40.000 podpisov dosegli že prvih deset dni po začetku zbiranja podpisov, so v dvajsetih dneh zbrali 33.268 podpisov. Pri tem gre večinoma za elektronske podpise. Časa imajo sicer do 5. oktobra.