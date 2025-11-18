(VABILO) Soglasje za zgodovinski trenutek – tokrat v Mariboru

Piše: Katedrala svobode
Univerza Alma Mater Europaea in Katedrala svobode vabita na okroglo mizo Soglasja in nesoglasja v zgodovinskem trenutku , ki bo potekala v ponedeljek, 24. novembra, ob 18. uri v Veliki predavalnici Univerze Alma Mater Europaea, Slovenska ulica 17, Maribor.
Dogodek bo posvečen razpravi o temah, ki jih odpira obsežna publikacija Soglasje za zgodovinski trenutek, izdana marca 2025, z več kot 800 stranmi poglobljenih razmišljanj o izzivih sodobnega časa.
Po pozdravnem nagovoru rektorja Univerze Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvika Toplaka, bodo gostje omizja združili poglede na svet v prelomnem obdobju, zaznamovanem z geopolitičnimi napetostmi, tehnološkimi preboji, okoljskimi vprašanji in kulturnimi razcepitvami, ter osvetlili, kje lahko kot družba najdemo soglasje in kako se soočiti z razhajanji, ki oblikujejo našo prihodnost – tako v svetu kot v Sloveniji.
MODERATOR: dr. Ivan J. Štuhec
GOSTJE OKROGLE MIZE:
- Marko Lotrič
- prof. dr. Dimitrij Rupel
- prof. dr. Žiga Turk
- dr. Federico V. Potočnik
