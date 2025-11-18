e-Demokracija
(VABILO) Soglasje za zgodovinski trenutek – tokrat v Mariboru

Prejeli smoSlovenija
foto: Katedrala svobode

Piše: Katedrala svobode

Univerza Alma Mater Europaea in Katedrala svobode vabita na okroglo mizo Soglasja in nesoglasja v zgodovinskem trenutku , ki bo potekala v ponedeljek, 24. novembra, ob 18. uri v Veliki predavalnici Univerze Alma Mater Europaea, Slovenska ulica 17, Maribor.

Dogodek bo posvečen razpravi o temah, ki jih odpira obsežna publikacija Soglasje za zgodovinski trenutek, izdana marca 2025, z več kot 800 stranmi poglobljenih razmišljanj o izzivih sodobnega časa.

Po pozdravnem nagovoru rektorja Univerze Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvika Toplaka, bodo gostje omizja združili poglede na svet v prelomnem obdobju, zaznamovanem z geopolitičnimi napetostmi, tehnološkimi preboji, okoljskimi vprašanji in kulturnimi razcepitvami, ter osvetlili, kje lahko kot družba najdemo soglasje in kako se soočiti z razhajanji, ki oblikujejo našo prihodnost – tako v svetu kot v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

MODERATOR: dr. Ivan J. Štuhec

GOSTJE OKROGLE MIZE:

  • Marko Lotrič
  • prof. dr. Dimitrij Rupel
  • prof. dr. Žiga Turk
  • dr. Federico V. Potočnik

Povabite še koga!

