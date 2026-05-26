Kmalu bomo izvedeli, kdo od poslancev se “zadeva” z drogami

Skupina poslank in poslancev je s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem (Resni.ca) vložila zakon o obveznem testiranju poslancev na prepovedane droge.

Uzakonitev rednega letnega testiranja na droge za funkcionarje funkcionarskega plačnega stebra na državni ravni je del dogovora, ki so ga stranke SDS, NSi+SLS+Fokus in Demokrati vključile v koalicijsko pogodbo, ima pa tudi podporo opozicijske Resni.ce.

Predlog obveznega testiranja so že pred 15 leti prvič vložili poslanci Slovenske demokratske stranke, ko so se v času Pahorjeve vlade pojavile govorice o zlorabi drog med nekaterimi vidnimi politiki. Predlog takrat ni dobil podpore, neuspešno pa so ga nato vložili še trikrat.

Pozivi k testiranju na droge so se dogajali tudi med vlado Roberta Goloba. Spomnimo, da je poslanec Žan Mahnič javno pozval Luko Mesca, naj opravi test na prepovedane droge in rezultat javno objavi. Mesec tega ni storil, dobil pa je takratno zaščito predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki tudi dandanes nasprotuje omenjenemu zakonu. Mahnič je takrat zatrdil, da bi morala tako Mesec kot Klakočar Zupančičeva, oba opraviti test za droge.