e-Demokracija
(VABILO) Slavnostna akademija ob 80-letnici dr. Dimitrija Rupla

Prejeli smoSlovenija
Dr. Dimitrij Rupel (foto: Polona Avanzo)

Piše: VSO

Združenje VSO in Slovenska matica vas vljudno opominjata na

Slavnostno akademijo ob 80-letnici dr. Dimitrija Rupla

ki bo v torek, 7. aprila 2026, ob 11. uri,
v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8, Ljubljana).

Ob tej priložnosti bo dr. Rupel predstavil svojo novo knjigo Dobri nameni, ki jo je pravkar izdala Slovenska matica ob njegovi osemdesetletnici. Za uvodnimi besedami doc. dr. Ignacije Fridl Jarc bodo spregovorili tudi Igor Bavčar, Peter Jambrek, Janez Janša in Igor Omerza. Knjigo bo predstavil tudi avtor, ki bo svoje delo komentiral v okviru svoje književne produkcije in seveda aktualne družbene situacije doma in po svetu.

 

