(VABILO) Proslava v Poljčah 2025 – 35 let od odločitve za plebiscit

Prejeli smoSlovenija
Odločitev za plebiscit je bila sprejeta na posvetu Demosovega kluba poslancev v Poljčah, 9. novembra 1990. Pri tem sta glavno vlogo odigrala dr. Peter Jambrek in dr. Jože Pučnik. (foto: Tone Stojko / Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije)

V počastitev odločilnih trenutkov za slovensko osamosvojitev vljudno vabljeni na

SLOVESNOST OB 35. OBLETNICI ODLOČITVE
O SLOVENSKI SAMOSTOJNOSTI
Poljče 1990 – 2025

v soboto, 8. novembra 2025, ob 16.30 uri v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje,
Poljče 27, Begunje na Gorenjskem.

Nagovor:
Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO

Govorniki:
Miran Rems, podžupan Občine Radovljica
Andrej Poglajen, član Mladinske sekcije VSO Triglav

Slavnostni govornik:
Andrej Muren, poslanec Demosa v Skupščini Republike Slovenije 1990-1992

V kulturnem programu bosta nastopila ansambel Gašperji in pesnik Igor Pirkovič.

 

