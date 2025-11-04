(VABILO) Proslava v Poljčah 2025 – 35 let od odločitve za plebiscit

V počastitev odločilnih trenutkov za slovensko osamosvojitev vljudno vabljeni na SLOVESNOST OB 35. OBLETNICI ODLOČITVE

O SLOVENSKI SAMOSTOJNOSTI

Poljče 1990 – 2025 v soboto, 8. novembra 2025, ob 16.30 uri v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje,

Poljče 27, Begunje na Gorenjskem. Nagovor:

Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO Govorniki:

Miran Rems, podžupan Občine Radovljica

Andrej Poglajen, član Mladinske sekcije VSO Triglav Slavnostni govornik:

Andrej Muren, poslanec Demosa v Skupščini Republike Slovenije 1990-1992 V kulturnem programu bosta nastopila ansambel Gašperji in pesnik Igor Pirkovič.