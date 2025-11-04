(VABILO) Proslava v Poljčah 2025 – 35 let od odločitve za plebiscit Prejeli smoSlovenija 4. novembra, 2025 Share FacebookTwitter Odločitev za plebiscit je bila sprejeta na posvetu Demosovega kluba poslancev v Poljčah, 9. novembra 1990. Pri tem sta glavno vlogo odigrala dr. Peter Jambrek in dr. Jože Pučnik. (foto: Tone Stojko / Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije) V počastitev odločilnih trenutkov za slovensko osamosvojitev vljudno vabljeni na SLOVESNOST OB 35. OBLETNICI ODLOČITVE O SLOVENSKI SAMOSTOJNOSTI Poljče 1990 – 2025 v soboto, 8. novembra 2025, ob 16.30 uri v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje, Poljče 27, Begunje na Gorenjskem. Nagovor: Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO Govorniki: Miran Rems, podžupan Občine Radovljica Andrej Poglajen, član Mladinske sekcije VSO Triglav Slavnostni govornik: Andrej Muren, poslanec Demosa v Skupščini Republike Slovenije 1990-1992 V kulturnem programu bosta nastopila ansambel Gašperji in pesnik Igor Pirkovič. Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija Tagspoljče Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus Obilen piškotek za Boštjana Lajovica: tako kot Zgaga je tudi on dobil dobro plačano službo na enem od ministrstev Gašper Blažič - 4. novembra, 2025 Fokus Inšpektorat preverja ravnanje varnostne službe, ki je varovala dogodek v LokalPatriotu Gašper Blažič - 4. novembra, 2025 Fokus Dežman: Za pokop posmrtnih ostankov s komunističnih morišč je primerno mesto samo v Ljubljani Gašper Blažič - 4. novembra, 2025 Lokalno (PISMO BRALCA) S kaosom nad kaos na Vršiču (+FOTO) Gašper Blažič - 4. novembra, 2025 Sorodne vsebine Fokus Obilen piškotek za Boštjana Lajovica: tako kot Zgaga je tudi on dobil dobro plačano službo na enem od ministrstev 4. novembra, 2025 Fokus Dežman: Za pokop posmrtnih ostankov s komunističnih morišč je primerno mesto samo v Ljubljani 4. novembra, 2025 Lokalno (PISMO BRALCA) S kaosom nad kaos na Vršiču (+FOTO) 4. novembra, 2025 Fokus Tudi ostale občine JV Slovenije razkrile, kam gre denar za Rome, in s tem utišale jezikave poslanke Svobode 4. novembra, 2025