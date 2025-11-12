(VABILO) Predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze

Vabimo vas na predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze



Temna stran Dela

(druga knjiga)

in

Svetla stran Dela

s podnaslovom

Kronika propadle “udbovsko-čebinske Slovenije”

Knjigi bosta predstavljeni v četrtek, 13. novembra 2025, ob 18. uri

v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana.