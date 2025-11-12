(VABILO) Predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze Prejeli smoSlovenija 12. novembra, 2025 Share FacebookTwitter Mag. Igor Omerza (foto: Polona Avanzo) Vabimo vas na predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze Temna stran Dela (druga knjiga) in Svetla stran Dela s podnaslovom Kronika propadle “udbovsko-čebinske Slovenije” Knjigi bosta predstavljeni v četrtek, 13. novembra 2025, ob 18. uri v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana. Z veseljem vas pričakujemo! Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija TagsIgor Omerza Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Kronika Migranta, ki je skušal v Novi Gorici posiliti dečka, prijeli v Franciji Gašper Blažič - 12. novembra, 2025 Slovenija Za pomoč družini umrlega Aleša Šutarja odprt Krambergerjev sklad Gašper Blažič - 12. novembra, 2025 Fokus Bo Tamara Vonta končno odstopila? Prijavo o njenem početju je prejela tudi KPK Gašper Blažič - 12. novembra, 2025 Fokus Verske skupnosti pred referendumom: V primeru legalizacije evtanazije bi družba začela razlikovati med »vrednimi« in »manj vrednimi« življenji, Gašper Blažič - 12. novembra, 2025 Sorodne vsebine Slovenija Za pomoč družini umrlega Aleša Šutarja odprt Krambergerjev sklad 12. novembra, 2025 Fokus Bo Tamara Vonta končno odstopila? Prijavo o njenem početju je prejela tudi KPK 12. novembra, 2025 Fokus Verske skupnosti pred referendumom: V primeru legalizacije evtanazije bi družba začela razlikovati med »vrednimi« in »manj vrednimi« življenji, 12. novembra, 2025 Kronika Priča kot napadalca na župana Pogorelca prepoznala Roma Arsena Novaka 12. novembra, 2025