(VABILO) Predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze

Prejeli smoSlovenija
Mag. Igor Omerza (foto: Polona Avanzo)

Vabimo vas na predstavitev dveh knjig pisatelja Igorja Omerze

Temna stran Dela
(druga knjiga)
in
Svetla stran Dela

s podnaslovom
Kronika propadle “udbovsko-čebinske Slovenije”

Knjigi bosta predstavljeni v četrtek, 13. novembra 2025, ob 18. uri
v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana.

 

Z veseljem vas pričakujemo!

