(VABILO) Pogovorni večeri pred referendumom

Vabljeni na pogovorne večere in ostale dogodke pred referendumom o “samomoru s pomočjo”.

Na dogodkih bodo sodelovali zdravniki, pravniki, socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki bodo spregovorili o etičnih, pravnih in družbenih vidikih pomoči pri samomoru.

Termini dogodkov:

Torek, 11. november 2025, ob 17.30 – Vila Bianca, Velenje

https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru/

Sreda, 12. november 2025, ob 18.00 – Bela dvorana župnijskega vrtca Vrhnika (Voljčeva cesta 22)

https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru-2/

Ponedeljek, 17. november 2025, ob 18.00 – Narodni dom Celje

https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru-3/

