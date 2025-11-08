(VABILO) Pogovorni večeri pred referendumom

Piše: C. R.
Vabljeni na pogovorne večere in ostale dogodke pred referendumom o “samomoru s pomočjo”.
Na dogodkih bodo sodelovali zdravniki, pravniki, socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki bodo spregovorili o etičnih, pravnih in družbenih vidikih pomoči pri samomoru.
Termini dogodkov:
- Torek, 11. november 2025, ob 17.30 – Vila Bianca, Velenje
https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru/
- Sreda, 12. november 2025, ob 18.00 – Bela dvorana župnijskega vrtca Vrhnika (Voljčeva cesta 22)
https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru-2/
- Ponedeljek, 17. november 2025, ob 18.00 – Narodni dom Celje
https://www.sds.si/dogodek/proti-pomoci-pri-samomoru-3/
Vabljeni tudi na ostale dogodke:
Pogovorni večer o evtanaziji v Skavtski hiši
Pogovorni večer: ‘Obrazi sočutja – dileme ob koncu življenja’ v Vipavi
Pogovorni večer z naslovom ‘Soočanje s trpljenjem in smrtjo’ v Ajdovščini
Okrogla miza: ‘Evtanazija / Pravica do življenja’ v Breznu
Sveta maša za spoštovanje svetosti življenja na Kureščku
Ko življenje govori: pogovorni večer s Saro Ahlin Doljak in Janijem Kramarjem
Okrogla miza: ‘Evtanazija – sočutni odgovor ob smrti?’ v Mirni Peči
Pričevanje o svetosti življenja in pasteh evtanazije v Leskovcu