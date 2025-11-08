e-Demokracija
(VABILO) Pogovorni večeri pred referendumom

Prejeli smoSlovenija
Fotografija je simbolična.(foto: Freepik)

Piše: C. R.

Vabljeni na pogovorne večere in ostale dogodke pred referendumom o “samomoru s pomočjo”.

Na dogodkih bodo sodelovali zdravniki, pravniki, socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki bodo spregovorili o etičnih, pravnih in družbenih vidikih pomoči pri samomoru.

Termini dogodkov:

Vabljeni tudi na ostale dogodke:


Pogovorni večer o evtanaziji v Skavtski hiši

Pogovorni večer: ‘Obrazi sočutja – dileme ob koncu življenja’ v Vipavi

Pogovorni večer z naslovom ‘Soočanje s trpljenjem in smrtjo’ v Ajdovščini

Okrogla miza: ‘Evtanazija / Pravica do življenja’ v Breznu

Sveta maša za spoštovanje svetosti življenja na Kureščku

Ko življenje govori: pogovorni večer s Saro Ahlin Doljak in Janijem Kramarjem

Okrogla miza: ‘Evtanazija – sočutni odgovor ob smrti?’ v Mirni Peči

Pričevanje o svetosti življenja in pasteh evtanazije v Leskovcu

Okrogla miza Hospickafe v Trebnjem

