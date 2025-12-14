e-Demokracija
-0 C
Ljubljana
nedelja, 14 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(VABILO) Pogovorni večer z gostom Borutom Korunom

Prejeli smoSlovenija
Borut Korun (foto: Polona Avanzo)

Združenje VSO vas vljudno opominja na pogovorni večer z gostom

Borutom Korunom

ki bo v ponedeljek, 15. decembra 2025, ob 18.00 uri,
v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025