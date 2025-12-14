(VABILO) Pogovorni večer z gostom Borutom Korunom Prejeli smoSlovenija 14. decembra, 2025 Share FacebookTwitter Borut Korun (foto: Polona Avanzo) Združenje VSO vas vljudno opominja na pogovorni večer z gostom Borutom Korunom ki bo v ponedeljek, 15. decembra 2025, ob 18.00 uri, v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija TagsBorut Korun Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus (INTERVJU) Peter Hartman, predsednik Društva sodnikov porotnikov Slovenije: “Naš predlog je, da sodne senate sestavlja umetna inteligenca.” Gašper Blažič - 14. decembra, 2025 Fokus Krvav napad na Jude v Avstraliji, umrl tudi Arabec, ki je razorožil enega od teroristov Gašper Blažič - 14. decembra, 2025 Kronika So kriminalci oropali naše obveščevalce med službeno zabavo? Gašper Blažič - 14. decembra, 2025 Fokus Dirigirana demokracija in srbski lobi v Sloveniji Gašper Blažič - 14. decembra, 2025 Sorodne vsebine Fokus (INTERVJU) Peter Hartman, predsednik Društva sodnikov porotnikov Slovenije: “Naš predlog je, da sodne senate sestavlja umetna inteligenca.” 14. decembra, 2025 Fokus Dirigirana demokracija in srbski lobi v Sloveniji 14. decembra, 2025 Fokus Svoboda govora ni selektivna 14. decembra, 2025 Prejeli smo (PISMO BRALCA) Kaj je materializem 14. decembra, 2025