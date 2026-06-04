Ko ulica udari ulico: Golob nad Stevanovića

Piše: Spletni časopis

Kar postopke na sodišču proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću je v imenu Svobode napovedal dosedanji predsednik vlade Robert Golob, ki je po volitvah zaslovel po svinjanju po drugih strankah, ki jih je, tudi Stevanovićevo, označil za prevarante, veleizdajalce, nedemokratične, kandidaturo Francija Matoza za notranjega ministra pa je opisal kar kot primer korupcije, ker ta na sodiščih zadnje desetletje zastopa tudi Janeza Janšo.

Golob je že kot premier slovel kot precejšen politični skrajnež, izvajal je politične čistke (predčasne odstavitve) drugače mislečih celo v medijih in to, da je nujno čistiti “janšiste”, je celo javno zagovarjal. Denimo v znamenitem pogovoru s Tanjo Starič v Odmevih.

Sodni postopek Golob zdaj napoveduje zaradi ocene Stevanovića, da se poslanke Svobode v parlamentu obnašajo pocestniško, ko si same jemljejo besedo in zmerjajo predstavnike drugih strank na podoben način kot to počne Golob ali celo še ostreje. Proti Stevanoviću so na sodišču po volitvah iz Svobode že sprožili postopke, od ustavnega sodišča so zahtevali razveljavitev izvolitve Stevanovića za predsednika DZ, ker naj bi bila kršena tajnost glasovanja, ki je bilo izvedeno na povsem enak način kot vsakič v preteklosti. Na ustavnem sodišču so Golobovi s tem sporom propadli na celi črti.

Goloba in doslej vladajoče stranke je zdaj razjezila ta izjava Stevanovića o dogajanju v parlamentu:

Konflikt je komičen, ker so se med sabo udarili politiki, ki so znani po povezavah z ulico in tudi ravnanju ulične vrste. Vlada Roberta Goloba je na oblast pred štirimi leti prišla tudi s pomočjo protestov, na katerih so druge stranke (DeSUS, SMC) označevali za izdajalce, ker so vstopili v vlado Janeza Janše, med epidemijo Covida so pozivali k smrti in celo k umoru Janše, zaradi česar je proti Ludviku Tomšiču potekal kazenski postopek, na katerem pa ni bil obsojen, ker je sodnica presodila, da med vpitjem ni bil pri zdravi pameti. Med organizatorji protestov, ki pa mu tega ni uspelo vnovčiti na prejšnjih volitvah, je bil tudi Stevanović, ki ima podobna znanja in z izkušnjami spopadov tudi na cestah in v tem ne zaostaja za Svobodo, SD in Levico.

Ko gre za razprave v parlamentu je že več le kot brezkompromisna strankarska bojevnica znana poslanka Svobode iz Maribora Lena Grgurevič, ki je v prejšnjem mandatu vodila celo odbor za pravosodje in je zaslovela po zmerjanju opozicijskih poslancev predvsem iz vrst SDS in tudi odvzemanju besede. Zdaj v podobnem slogu nadaljuje, le da njena stran več nima večine in je zdaj to, da ji odvzamejo besedo, na enak način kot je ona drugim, doletelo njo.

Na zahteve iz doslej vladajočih strank, da se mora opravičiti, je Stevanović včeraj na POP TV Urošu Slaku odgovoril: “Žal mi je, pa nerodno mi je, da gledamo take debate v parlamentu in se še enkrat opravičujem celi Sloveniji, da morajo in da so prisiljeni gledati tako razgrajaštvo, kakor ga gledamo zdaj. Ne vidim nobenega seksizma v moji izjavi. Pocestnik je po SSKJ klatež, potepuh in vedno, ko želiš z neko negativno konotacijo uprizoriti dogajanje, ki ne sledi svoji funkciji, ali pa ki ne sledi retoriki, ki sodi v ustanovo, ki bi morala predstavljati hram demokracije in pa ustanovo, ki bi mogla predstavljati Slovenijo je to samo eden od izrazov, ki jih pač uporabiš na najbolj možen nežen način.” Na opozorilo Slaka, da je pocestno in pocestniški pridevnik, ki se nanaša tudi na pocestnico, kar je slabšalen izraz za prostitutko, pa je odgovoril, da očitek pocestniškega vedenje ne pomeni, da nekoga obtožiš, da je prostitutka in dodal, da se reče tudi, da se nekdo obnaša, kot da bi bil pijan, pa to ne pomeni, da ga obsodimo, da je pijanec.

Lena Grgurevič je na kritike, da se grdo obnaša, odgovorila, da je Stevanović goljuf in nasilnež, dokaz, da obleka ne naredi človeka, funkcija pa še manj… Ta je odgovoril: “To je način komunikacije, oziroma raven komunikacije, na katero se pač ne bom spuščal in ni vredna ne mene osebno, ne moje funkcije.”

Na družabnih omrežjih je konflikt prerasel kar v pravo vojno in to tudi lažnivih podtikanj, kaj je kdo rekel: