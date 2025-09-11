e-Demokracija
(PREJELI SMO) Valjeni na romanje k slovenski sveti maši na otoku Krk

Prejeli smo
Anton Mahnič (foto: Wikipedia)

Piše: C. R.

V uredništvo smo prejeli naslednje vabilo, ki nam ga je poslal vztrajnik in državljan K. Vili Kovačič:  

“PROSIM ZA PONOVITEV OBJAVE VABILA za romanje k slovenski  sv. maši na otoku Krk  – v nedeljo 14 septembra ob 13 h. Prijave za romanje k  Antonu Mahniču  na otok Krk še potekajo !  PROSTA MESTA ŠE NISO ZAPOLNJENA ! Zakaj samo jamramo in si ne pomagamo !??  Telefon za prijave – Agencija TRUD 01 360 28 20 .

LP Vili Kovačič, državljan K.”

