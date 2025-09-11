(PREJELI SMO) Valjeni na romanje k slovenski sveti maši na otoku Krk

Piše: C. R.

V uredništvo smo prejeli naslednje vabilo, ki nam ga je poslal vztrajnik in državljan K. Vili Kovačič:

“PROSIM ZA PONOVITEV OBJAVE VABILA za romanje k slovenski sv. maši na otoku Krk – v nedeljo 14 septembra ob 13 h. Prijave za romanje k Antonu Mahniču na otok Krk še potekajo ! PROSTA MESTA ŠE NISO ZAPOLNJENA ! Zakaj samo jamramo in si ne pomagamo !?? Telefon za prijave – Agencija TRUD 01 360 28 20 .

ANTON MAHNIČ – vzgojitelj in narodni buditelj, njegov pomen nekoč in danes ! Romanje na OTOK KRK v nedeljo in in simpozij o dr. Antonu Mahniču v torek 16.09 na katoliškem institutu Krekov trg Romanje : v nedeljo 14 septembra ob 7:30- odhod izpred Hale Tivoli. Rezervacije… pic.twitter.com/mSxVeiQz25 — Vili Kovačič (@DrzavljanK) September 11, 2025

LP Vili Kovačič, državljan K.”