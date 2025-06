(PREJELI SMO) Vabilo k maši za domovino v Podbrezje

Piše: Glas upokojencev

Stranka »Gas upokojencev« in društvo «Inštitut 1. oktober« bi se rada ob Dnevu državnosti zahvalila in prosila za Domovino, za vas vse, vaše zdravje in pot, ki jo hodimo v boju za boljše življenje upokojenih , starejših in mladine!

V sredo, 25. junija 2025 vabimo ob 10. uri k slovesni maši za domovino, ki bo v cerkvi Sv. Jakoba v PODBREZJAH, občina Naklo ( Podbrezje 151).

Po maši si bomo ogledali še cerkev Tabor, ki so jo predniki zgradili v 16. stol in je veljala za utrdbo proti Turkom! Po ogledu pa vas vabimo na manjšo pogostitev k TURISTIČNI KMETIJ MATIJOVC, kjer bo kratek nagovor predsednika stranke Pavla Ruparja, ob harmoniki pa bomo zapeli nekaj slovenskih pesmi!

Oblecite se vremenu primerno, za hojo do cerkve Tabor ne priporočamo visokih petk! Do cerkve pridete iz dveh strani, priporočamo uporabo navigacije. Sicer pa ne dvomim, da vsaj cerkev Tabor na poti na Brezje ali Bled niste še opazili!

Prireditev bo trajala do 13. ure, potem priporočamo izlete v bližnjo okolico Brezje, Bled, Tržič, Kranj, Škofja loka, Predvor..

Dan bo izjemen, druženje tudi! Želimo si, da bi Slovenija začela napredovati, ljudje, da bi živeli mnogo bolje, kot trenutno, predvsem pa, da ostanemo zdravi, bolniki pa, da se čimprej pozdravijo!