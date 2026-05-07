(PREJELI SMO) V Velenju nova »balkanska« neprofitna stanovanja

Piše: Andrej Jevšenak

V aprilu 2026 je bil na občini Velenje odprt idejni zazidalni načrt stanovanj na Selah pod oznako (ZN – 4 Selo). 14. aprila 2026 je bil ob 16. uri v prostorih CENTRA NOVA sestanek glede načrta in plana gradnje petih blokov. To je predstavilo projektivno podjetje GEOPLAN d.o.o. iz Kamnika in ta načrt je bil izdelan po naročilu Stanovanjskega slada za namembnost neprofitnih stanovanj. ob pregledu tega načrta je takoj razvidno, da je narejeno brez predhodnega upoštevanja bivalne kulture v Velenju, kar je razvidno iz prevelikih objektov na tej zazidalni parceli. Pri projektu se niso upoštevala pravila že obstoječih objektov in njihovih dostopov do privatnih parcel.

Pri uvodu je tudi velenjski župan povedal nekaj informacij glede tega stanovanjskega naselja, a je pokazal, da občina in novi načrtovalec tega projekta ne upošteva nobenih pripomb sokrajanov, ki tu živijo, prav tako pa je z veliko hvalo o tej stanovanjski novogradnji razlagal podžupan, z lažno super propagando za nova balkanska stanovanja, brez normalnih parkirišč. To osebo v Velenju poznamo, kot dušo za socialistično mesto. V tem načrtu je prikazano pet objektov po 40 stanovanj in samo 45 parkirišč na en objekt, kar je nedopustno in se bo v slučaju izvedbe te gradnje tega naselja pokazala še večja katastrofa stanovalcem, ki bodo tu živeli, saj ne bodo mogli parkirati svojega prevoznega sredstva, kar je grozno že povsod po Velenju ob blokih in mestnih stanovanjih, a kljub večletnim opozorilom na te velike težave, občinska politika tega ne upošteva. Tudi velikost in višine teh novih objektov v Velenju uničijo vse, kar bi moralo biti urejeno za primestno naselje Velenja ( širina ulic, povezava z že obstoječimi objekti, premalo parkirišč, preveliko število novo naseljenih stanovalcev na krajevno skupnost Konovo s kulturnim prostorom, otroškim vrtcem, osnovno šolo in zelenimi prostori med petimi visokimi objekti). Tako velika zasedenost na tako majhni parceli v predmestju ni priporočljivo po mednarodnih predlogih za novogradnje stanovanjskega naselja in če se primerja okolica Dunaja za idejno zazidavo je to naselje (ZN – 4 Selo) prava katastrofa. Je pa v Velenju tudi veliko sposobnih arhitektov , ki poznajo enoumne komunistično urbanistične razmere v tem mestu in bi mnogo lepše lahko rešili ta stanovanja, a v tem totalitarnem mestu ni prostora za razumna reševanja stanovanjskih in drugih problemov, zato občinska politika raje vabi druga podjetja, da rišejo načrte po občinskih socialističnih željah.

Na te večje nepravilnosti in še mnogo drugih, ki so bila prikazana na sestanku se predlaga, da se ta načrt stanovanjskega sklada v Velenju takoj ustavi in popravi po dovoljenih pravilih novogradenj v predmestju mesta in se mora upoštevat večje število parkirišč na stanovanje ( 2 P na stanovanje), v enem objektu max.25 stanovanj, novi objekti morajo biti od ceste ali obstoječih hiš odmaknjeni minimalno 50 m in tudi od hriba, ki je plazovit mora zaradi varnosti objekt biti oddaljen prav tako minimalno 50 m. V kolikor bi se v načrtih upoštevali ti predpisi, bi lahko bilo to naselje lepo povezano z ostalimi hišami, ki so tu že več desetletij in tudi novo naseljeni stanovalci bi imeli normalne prostore in pogoje za svoje novo življenje, ki jim pripada po evropskih normah za primestno bivanje.

V kolikor občinski veljaki in podjetje neprofitnih stanovanj ne bodo popravili in upoštevali pravila za to stanovanjsko naselje (ZN – 4 Selo), se bo to moralo reševati z referendumom ali pa po pravni poti zaradi neupoštevanja argumentiranih pravil pri izgradnji novih bivalnih neprofitnih stanovanj v predmestju.

Menim pa, da lahko občina Velenje v neposredni bližini svoje stavbe zelo hitro sproži postopek o spremembi namembnosti parcele, kjer je še vedno kip zločinca in tam naredi v najkrajšem času nebotičnik za vsaj 100 novih stanovanj ljudem, ki jih nujno potrebujejo in bi tu lahko bila dva nebotičnika – DVOJČKA (200 stanovanj s podzemnim parkirnim prostorom pod mestnim trgom), kjer je tudi rudarski blok, ki že tu stoji 60 let in je statično že nevaren, zato bi se moral porušiti zaradi varnosti stanovalcev in na tem mestu narediti kopijo novega bloka v višini 22 nadstropij z novimi materiali, ki bi tudi energijsko dosegali evropska pravila, kip zločinca pa ima prostor le še v muzeju, morda nekje na Balkanu.

Mislim, da se odgovorni na občini Velenje morajo zavedati, da se za skupno dobro v mestu Velenje moramo pametno dogovoriti z vsemi, ki tu živijo, da bo za vse dobro, prijetno in tudi zdravo za vse. V Velenju je v 65 letih nastalo veliko napak v gradnji stanovanj z dolgotrajnimi posledicami med prostorskimi načrti in izvedbami teh. Je pa potrebno nujno sporočiti širši javnosti , da se naj upošteva tudi vse ljudi, ki tu živijo več desetletij, da se naj ne ponavljajo napake ideološke komunistične politike do stanovanj meščanom Velenja brez parkirišč in še v naprej uničevati življenja Velenjčanom, ki dobro v srcu mislijo.

Zato bo 23. maja v Velenju ( kljub občinski prepovedi -priloga) od 11. do 12. ure pohod po ulicah in trgov zločincev z namenom vsoevropskega zborovanja za normalno rudarsko mesto s poudarkom na nova stanovanja za mlade družine, ki bi si namesto hišnih ljubljenčkov (motivacija župana), rajši ustvarili družine z več otroki, za kar pa je potreba po novih lepih urbanistično urejenih stanovanjih nujna.

Vabljeni vsi, ki dobro mislite, da se nas množično zbere vsaj 100 000 dobrih ljudi, da bi skupaj pripomogli narediti Velenje normalno Evropsko mesto za dobro vseh, ki tu živimo.

Pridite, se vidimo v Velenju 23. MAJA 2026 ob. 11. uri na« mestnem trgu« pred občino Velenje.