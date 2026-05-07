četrtek, 7 maja, 2026
(PREJELI SMO) V Velenju nova »balkanska« neprofitna stanovanja

Velenje (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Andrej Jevšenak

V aprilu 2026 je bil na občini Velenje odprt idejni  zazidalni načrt stanovanj na Selah pod oznako  (ZN – 4 Selo).  14. aprila 2026 je bil ob 16. uri v prostorih  CENTRA NOVA sestanek glede načrta  in plana gradnje  petih blokov. To je predstavilo  projektivno podjetje  GEOPLAN  d.o.o. iz Kamnika in ta načrt je bil izdelan po naročilu Stanovanjskega slada za namembnost  neprofitnih stanovanj.  ob pregledu tega načrta je takoj razvidno, da je narejeno brez  predhodnega upoštevanja bivalne kulture v Velenju, kar je razvidno iz prevelikih objektov na tej zazidalni parceli. Pri projektu se niso  upoštevala pravila že obstoječih  objektov in njihovih  dostopov do privatnih parcel.

Pri uvodu je tudi velenjski župan povedal nekaj informacij glede tega stanovanjskega naselja, a je pokazal, da občina in novi načrtovalec  tega projekta ne upošteva nobenih  pripomb  sokrajanov, ki tu živijo, prav tako pa je z veliko hvalo o tej stanovanjski novogradnji  razlagal  podžupan, z lažno super propagando za nova  balkanska stanovanja, brez normalnih parkirišč. To osebo v Velenju  poznamo, kot dušo za socialistično mesto. V tem načrtu je prikazano pet objektov po 40 stanovanj in samo 45 parkirišč na en objekt, kar je nedopustno in se bo v slučaju izvedbe te gradnje tega naselja pokazala še večja  katastrofa stanovalcem, ki bodo tu živeli, saj ne bodo mogli parkirati svojega prevoznega sredstva, kar je grozno že povsod po Velenju ob blokih in mestnih stanovanjih, a kljub večletnim opozorilom na te  velike težave, občinska  politika tega ne  upošteva. Tudi velikost in višine teh novih objektov v Velenju uničijo vse, kar bi moralo biti  urejeno za primestno naselje Velenja ( širina ulic, povezava z že obstoječimi objekti, premalo parkirišč,  preveliko število novo naseljenih stanovalcev  na krajevno skupnost Konovo  s kulturnim  prostorom, otroškim vrtcem,  osnovno šolo in zelenimi prostori med petimi visokimi objekti).  Tako velika zasedenost na tako majhni parceli v predmestju ni  priporočljivo po mednarodnih  predlogih za novogradnje stanovanjskega naselja in če se primerja okolica Dunaja za idejno zazidavo  je to naselje (ZN – 4 Selo) prava katastrofa. Je pa  v Velenju  tudi veliko sposobnih arhitektov , ki poznajo enoumne  komunistično urbanistične razmere v tem mestu in bi mnogo lepše lahko rešili ta stanovanja, a v tem totalitarnem mestu ni prostora za razumna reševanja stanovanjskih in drugih problemov, zato občinska politika raje vabi druga podjetja, da rišejo načrte po občinskih socialističnih željah.

Na te večje nepravilnosti in še mnogo drugih, ki so bila prikazana na sestanku se predlaga, da se ta načrt stanovanjskega sklada v Velenju takoj ustavi in popravi po dovoljenih pravilih novogradenj v predmestju mesta in se mora upoštevat večje število parkirišč na stanovanje ( 2 P na stanovanje), v enem objektu max.25  stanovanj, novi objekti morajo biti od ceste ali obstoječih hiš odmaknjeni minimalno 50 m in tudi od hriba, ki je plazovit mora zaradi varnosti  objekt biti oddaljen prav tako minimalno 50 m. V kolikor bi se v načrtih upoštevali ti predpisi, bi lahko bilo to naselje lepo  povezano z ostalimi hišami, ki so tu že več desetletij in tudi novo naseljeni stanovalci bi imeli normalne prostore in pogoje  za svoje novo življenje, ki jim pripada po  evropskih normah za primestno bivanje.

V kolikor občinski veljaki in podjetje neprofitnih stanovanj ne bodo popravili in upoštevali pravila za to  stanovanjsko naselje (ZN – 4 Selo), se bo to moralo reševati z referendumom ali pa po pravni poti zaradi neupoštevanja  argumentiranih pravil pri izgradnji novih bivalnih neprofitnih stanovanj v predmestju.

Menim pa, da lahko občina Velenje  v neposredni bližini svoje stavbe zelo hitro sproži postopek o spremembi namembnosti parcele, kjer je še vedno kip zločinca in tam naredi v najkrajšem času nebotičnik  za vsaj 100 novih stanovanj ljudem, ki jih nujno potrebujejo in bi tu lahko bila dva nebotičnika – DVOJČKA  (200 stanovanj s podzemnim parkirnim prostorom pod mestnim trgom), kjer je tudi rudarski blok, ki že tu stoji 60 let in je  statično že nevaren, zato bi se moral porušiti  zaradi varnosti  stanovalcev in na tem mestu  narediti  kopijo novega bloka v višini 22 nadstropij z novimi materiali, ki bi tudi energijsko dosegali  evropska pravila, kip zločinca pa ima prostor le še v muzeju, morda nekje na Balkanu.

Mislim, da  se odgovorni na občini Velenje morajo zavedati, da se za skupno dobro  v  mestu  Velenje moramo  pametno dogovoriti  z vsemi,  ki tu živijo, da bo za vse dobro, prijetno in tudi zdravo  za vse. V Velenju je v 65 letih nastalo veliko napak  v gradnji stanovanj z dolgotrajnimi posledicami med prostorskimi  načrti in izvedbami teh.  Je pa potrebno nujno sporočiti širši javnosti , da se naj upošteva  tudi vse ljudi, ki tu živijo več  desetletij,  da se naj ne ponavljajo napake ideološke  komunistične politike do stanovanj  meščanom Velenja brez parkirišč in še v naprej uničevati  življenja Velenjčanom, ki dobro v srcu mislijo.

Zato bo 23. maja  v Velenju  ( kljub občinski prepovedi -priloga)  od 11. do 12. ure pohod  po ulicah in trgov zločincev  z namenom vsoevropskega zborovanja  za normalno  rudarsko mesto  s poudarkom na nova stanovanja za mlade družine,  ki bi si namesto hišnih ljubljenčkov (motivacija župana),  rajši ustvarili družine z več otroki,  za kar pa je  potreba po novih lepih urbanistično urejenih stanovanjih nujna.

Vabljeni vsi, ki dobro mislite, da  se nas množično  zbere vsaj 100 000 dobrih ljudi, da  bi skupaj  pripomogli narediti  Velenje normalno  Evropsko mesto za  dobro  vseh, ki tu živimo.

Pridite, se vidimo  v Velenju 23. MAJA 2026 ob. 11. uri na« mestnem trgu« pred občino Velenje.

