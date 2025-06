(PREJELI SMO) Slovenska karitas: Zbiranje pomoči za gospodinjstva prizadeta v neurju

Piše: C. R.

Del Slovenije je včeraj, 3. 6. 2025 prizadelo neurje s točo, ki je povzročilo škodo na številnih gospodinjstvih v Prekmurju in Goričkem – Občinah Hodoš, Gornji Petrovci in Šalovc… Na mnogih območjih je toča uničevala strehe, avtomobile, poljščine in sadje.

Več kot 200 gospodinjstev je utrpelo škodo, od tega bo po prvih ocenah pomoč Karitas potrebovalo 70 prizadetih gospodinjstev z večjo škodo. Številni ne bodo zmogli sami odpraviti posledic in bodo potrebovali pomoč. Sodelavci Karitas bodo v prihodnjih dneh na najbolj prizadetih območjih na terenu v stik s prizadetimi gospodinjstvi. Slovenska karitas je danes tudi namenila prvih 15.000 EUR za prvo pomoč družinam, ki jih je prizadelo neurje.

Slovenska karitas začenja zbiranje pomoči namenjene prizadetim v neurju v Sloveniji v letošnjem letu. Vse, ki bi želeli pomagati prosi, da svoj dar za prizadete družine nakažejo na:

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: POMOČ NEURJE

Sklic: SI00 623

Svoj prispevek lahko prispevate tudi z SMS sporočilom DARUJ5 in prispevate 5 EUR ali DARUJ10 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurju.

Hvala vse za izraženo solidarnost, sočutje in podporo prizadetim.