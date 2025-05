(PREJELI SMO) Romana Tomc: Skupaj za povezan in odporen evropski energetski trg

Piše: Romana Tomc

Pomemben del energetske odpornosti in konkurenčnosti Evrope predstavlja zanesljiva oskrba z električno energijo. To se je še posebej pokazalo po dveh električnih mrkih na večjih območjih v zadnjem času. Z namenom krepitve sodelovanja na tem področju sem ta teden v Bruslju s kolegom Matejem Toninom gostila dogodek EMIF, na katerem smo s predstavniki Evropske komisije in agencij, predstavniki združenj in drugimi deležniki razpravljali razpravljali o ključnih naslednjih korakih za integracijo trga električne energije v EU.



Nekatere spremembe na tem področju so že v teku, med njimi tudi prihajajoči Načrt integracije operacije združevanja trgov. Razpravljali smo tudi o morebitnem vplivu mehanizma za prilagoditev ogljika na mejah (CBAM) na uvoz in izvoz električne energije ter o političnih izzivih in skupnih ukrepih, potrebnih za pospešitev integracije trga. Veseli me, da pobuda za EMIF Forum prihaja prav iz Slovenije.

Energetska kriza, ki je nastala kot posledica ruske agresije na Ukrajino, nas je opozorila, da je nujno potrebno ukrepati za zagotovitev energetske neodvisnosti Evropske unije. Novi ukrepi so večplastni – vključujejo večjo fleksibilnost, robustnost in preglednost enotnega evropskega trga z elektriko.

Tako kot si na politični ravni prizadevamo, da države kandidatke čim prej izpolnijo pogoje za članstvo v EU, moramo tudi trge pogodbenih partneric Energetske skupnosti vključiti v enotni evropski trg z elektriko. To je v interesu tako EU kot držav kandidatk. Namen Foruma je bilo približevanje stališč in mnenj med pogodbenimi partnericami Energetske skupnosti in odločevalci na ravni EU.

Zavedamo se, da gre za kompleksen proces. Za uspešno izvedbo projektov združevanja trgov moramo prisluhniti vsem vključenim akterjem – povezati znanje in izkušnje preteklih projektov z aktualnimi pobudami ter zavezanostjo vključevanju lokalnih trgov.

EMIF Forum je pravo mesto za kakovostno in konstruktivno razpravo. Cilj je jasna slika trenutnega stanja procesa združevanja trgov in opredelitev korakov, ki jih je še potrebno izvesti za njegovo uspešno dokončanje. Vključitev trgov pogodbenih partneric EnC v enotni evropski trg ne pomeni le večje varnosti in robustnosti, temveč tudi možnost izognitve mehanizmu CBAM za področje elektrike, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarstva teh držav. Zato morajo ti projekti prejeti ustrezno podporo tudi s strani nacionalnih odločevalcev – tako pri prenosu zakonodaje kot pri zagotavljanju kadrovskih in drugih virov.

Na koncu moramo vsi opraviti svoj del naloge. Evropski odločevalci morajo zagotoviti ustrezne pravne in regulativne podlage, pogodbene partnerice pa popoln prenos evropske zakonodaje in uvedbo sistemskih rešitev.