(PREJELI SMO) Razstava Umetniki za Karitas vnovič med nami

Piše: Jožko Kert

KD Mohorjan, Občina in Župnija Prevalje že vrsto let prirejajo likovne razstave Umetniki za Karitas, ki jo že 32 let vodi Karitas Koprske škofije.

Kot vse dosedanje, bo tudi letošnja 32. mednarodna likovna kolonija potekala od 24. – 28. avgusta 2026 na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Kolonijo strokovno spremlja Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Lanske kolonije so se udeležili slikarji: Borut Beus, Brane Širca, Eva Meštrović (Makedonija), Katja Bednařik Sudec, Livio Caruso (Italija), Marija Efremova (Makedonija), Milan Todić, Narcis Kantardžič, Nina Zuljan in Stojan Špegel.. Za gostoljubje na koloniji skrbi družina Vidmar iz Sinjega vrha. Svoja dela prispevajo tudi udeleženci preteklih kolonij in drugi darovalci. Udeleženci teh kolonija v preteklih letih so bili tudi koroški slikarji Andrej Grošelj, Leander Fužir in Laura Kumprej. Do sedaj se je teh kolonij udeležilo nad 1600 slikarjev. Izkupički od prodanih slik gredo vedno v humanitarne namene socialno ogroženim. Anamarija Stibilj Šajn je v katalogu kolonije zapisala:

»Umetniki so zopet potrdili svojo čutečo naravo, razumevanje, solidarnost in odgovornost za sočloveka, za svet okrog nas. Njihova umetniška dejanja so postala tudi dejanja ljubezni. Likovna kolonija Umetniki za karitas je zato več kot le umetniški dogodek – je prostor odpiranja, povezovanja, dialoga in notranje rasti, kjer umetnost ne prinaša le artefaktov, ampak tudi upanje za lepšo, svetlejšo prihodnost. Kolonija tudi ni del klasičnega poslanstva karitasa, na kar je lahko še posebej ponosna Škofijska karitas Koper. Je nekaj drugačnega, presežnega in nadvse kompleksnega. Je posebna in nadvse dragocena. V času raznovrstnih kriz in stisk, negotovosti in duhovne razdrobljenosti, kolonija dobiva vse večji pomen. Odpira Vrata upanja in četudi so to morda le špranje, skozi katere prihaja svetloba, je njeno poslanstvo smiselno in opravičljivo ter vredno podpore. Umetniki se angažirajo za sočloveka. S svojimi deli govorijo brez besed oziroma v govorici umetnosti, ki je univerzalna, njihova sporočila pa segajo globoko. Naj se nas dotaknejo, naj tudi nas vabijo h konkretnim dejanjem«.

Vabljeni na odprtje razstave, v četrtek, 30. julija 2026, ob 18. uri v Grošljevi galeriji na Prevaljah. Z razstavo bomo počastili tudi letošnji farni praznik. Dela in avtorje na letošnji razstavi bo predstavila Anamarija Stibilj Šajn, odprl in blagoslovil pa Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor. Za glasbeni program bo poskrbel Koroški vokalni kvintet AJDA pod vodstvom Tine Kseneman. Z nakupom razstavljenih del boste tudi vi prispevali za pomoč potrebnim. Vljudno vabljeni na odprtje razstave. Odprta bo do konca avgusta.