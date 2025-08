(PREJELI SMO) Prikriti davek polni kobariški proračun

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

V medijih se sprašujejo, zakaj sredi sezone na Soči ni kajakašev oziroma ti odhajajo. Odzivi so kot običajno zelo različni in nasprotujoči, pa tudi zavajajoči.

Medijsko skoraj neopazno pa je šla mimo sprememba in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid. Skupina svetnikov kobariškega občinskega sveta je predlagala spremembe in na izredni seji (19.6.2025) so bile v prvem branju sprejete. Potrjeno je bilo, da se cena pristojbine za uporabo vstopno izstopnih (V/I) mest ne bo dvigovala vsako leto avtomatično za 2,50 € s sklepom župana, pač pa bo o višini pristojbine odločal občinski svet na podlagi analize pretekle sezone. Sprejete so bile tudi nižje cene (do 50%) v predsezoni in posezoni, do drugega branja pa bi s sporazumom poenotili režim na reki Soči v vseh treh posoških občinah.

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc (Župan) je zadržal izvajanje odločitve občinskega sveta in je predlog za nižje cene v predsezoni in posezoni opredelil na sledeči način: “Navedeno je v nasprotju s predpisi in je nezakonito, saj je uporaba V/I mest ter uporaba na njih postavljene infrastrukture enaka ves čas plovbe ne glede na sezono.” Zanimivo! Potemtakem je v nasprotju s predpisi, v turizmu pogosto uporabljen ukrep nižjih cen, da se pritegne več gostov v predsezoni in posezoni in so nezakonite nižje cene za hotelske namestitve, apartmaje, zasebne sobe, kampe in druge storitve. Ali pa je njihova uporaba v tem času drugačna ?! Na ponovnem glasovanju na redni seji (10.7.2025) so kobariški svetniki ponovno potrdili spremembe odloka v prvem branju in napovedano je, da bo Župan sprožil upravni spor.

Korektna je ugotovitev, zapisana v gradivu za izredno sejo, da se poenoti režim na reki Soči in bi s tem: “…vsaj deloma povrnili celovitost ponudbe in odpravili za goste neprijazen in nerazumljiv način poslovanja znotraj enotne turistične destinacije Dolina Soče, ki zagotovo ne vpliva pozitivno na turistično privlačnost naše doline.” Vsekakor dobrodošlo razmišljanje, vendar pa celovitost režima na reki Soči ni možno doseči s sporazumom, ampak samo s skupnim odlokom treh posoških občin, v katerem pa mora priti do temeljitih sprememb. V skupni odlok nikakor ne sodi prikriti davek, ki zdaj nezakonito polni proračun Občine Kobarid in se to jemlje kot nekaj normalnega, čeprav je Ustavno sodišče RS (US), natančno določilo, da se mora denar iz pristojbine vlagati izključno v V/I mesta, za kar je bila plačana.

Na radiu Robin je župan pojasnil, »da je dovolilnica pri njih dražja, ker je v ceno všteta tudi večja varnost udeležencev in varstvo narave. Občina je veliko denarja vložila v skupino za reševanje iz vode, poleg tega pa pripravljajo posebno študijo, ki bo pokazala, koliko je Soča s turizmom sploh obremenjena.«

Brez navedbe dokazov ni mogoče razumeti, kako višja cena poveča varnost uporabnikov in varovanje narave! Javnosti bi morala izvedeti kolikšen je bil znesek, ki je bil od lanskoletne pristojbine (827.000,00 evrov), vložen v skupino za reševanje iz vode. Posebna študija o obremenjenosti reke Soče je nujno potrebna, vendar pa nima nobene zveze z uporabo V/I mest! Javno naj se tudi predstavi za kakšne namene bo uporabljeno, v proračunu Občine Kobarid v letošnjem letu predvidenih 1.000.000,00 evrov iz pristojbine, saj za V/I mesta ni predviden niti simboličen znesek. Več kot očitno je, da ne gre za pristojbino, temveč za prikriti davek, toda pristojne institucije v državi molčijo in se ne odzivajo!

Iztržek iz pristojbine bi se moral nakazovati na poseben račun in ne na račun Občine Kobarid, saj gre za namenski denar za vlaganja v V/I mesta! Poleg tega je 90% vplačil vplačanih v bovški občini, zato ponovno ponavljam, da brez šestih vstopnih mest v bovški občini tudi izstopnega mesta v kobariški občini ne bi bilo in namenski denar za V/I mesta se mora porabiti na celotni plovbni poti od Bovca do Tolmina. Več kot očitno je, da nas za ponovni skupni odlok čaka trdo delo in potrebno bo veliko potrpljenja, strpnosti in strokovnosti.

Z neobičajnim smislom za humor je Župan zaključil s trditvijo: »Dodal je, da je bila njegova želja že od začetka, da bi bil na Soči oz. v vseh treh občinah še naprej enoten odlok, k pripravi novega odloka sta bili povabljeni tudi tolminska in bovška stran, a slednja se bojda nikoli ni odzvala.«

Popolnoma drugače je zapisano v gradivu za prvo obravnavo kobariškega odloka (20.6.2023): “Na podlagi navodila Občine Kobarid se v skladu z usmeritvami predlaga sprejem novega Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid. Novi odlok bi se začel uporabljati 1.1.2024. Ker gre po vsebini za konceptualno večje spremembe, se predlaga sprejem novega odloka in ne le sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah obstoječega Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici.” In še: “Novi odlok ureja plovbo in uporaba vstopno izstopnih mest zgolj na območju Občine Kobarid. “

Bolj razumljivo ne more biti zapisano, da je šlo za enostransko likvidacijo skupnega odloka in ni bilo ne duha ne sluha o povabilu drugih dveh posoških občin. Zakaj bi tudi bili povabljeni, saj je šlo zgolj za odlok na območju Občine Kobarid in edino, večkrat izrečeno povabilo je bilo, da naj bovški občinski svet izglasuje kobariški odlok!

V kolikor župana ni minila želja po enotnem odloku, potem bo zelo skrajšana pot do skupnega odloka treh posoških občin do katerega bo slej ko prej moralo spet priti.