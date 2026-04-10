(PREJELI SMO) Predavanje: Članski dokumenti Komunistične partije Slovenije in Zveze komunistov Slovenije v Arhivu Republike Slovenije

Predavanje bo v četrtek, 16. aprila 2026, ob 13. uri v véliki predavalnici

Arhiva Republike Slovenije na Poljanski cesti 40 v Ljubljani. Predaval bo dr. Jože Dežman.

Predavanje se bo osredotočilo na zgovorne podatke iz članskih dokumentov aktivnih

in nekdanjih članov Komunistične partije Slovenije (1945–1952) oziroma Zveze

komunistov Slovenije (1952–1990), ki ga v fondu SI AS 1589 Centralni komite Zveze

komunistov Slovenije hrani Arhiv Republike Slovenije. Gradivo, kljub delnemu

pregledu le nekaj odstotkov fonda, ponuja edinstven vpogled v »intimno zgodovino«

slovenske partije oziroma slovenskega stalinističnega in samoupravnega komunizma.

Navezuje se na kulturno antropologijo totalitarizma. Gre za presunljivo pričevanje o

vzponu in propadu utopij, ki so zaznamovale zlasti drugo polovico slovenskega in

svetovnega dvajsetega stoletja. Nepričakovano bogastvo ohranjenega gradiva, ki

doslej še ni bilo deležno primerne raziskovalne pozornosti, je predavatelj podrobneje

predstavil v lani izdani monografiji Komunistični strah v gatah.

O predavatelju:

Dr. Jože Dežman je zgodovinar in filozof ter muzejski svetnik, ki se raziskovalno

posveča zgodovini, antropologiji in muzeologiji. Doslej je objavil številne samostojne

publikacije in strokovne članke ter sodeloval pri več sto radijskih oddajah o zgodovini,

antropologiji, muzeologiji, domoznanstvu in politiki. Uredil je več zbornikov, vodil nad

deset razstavnih projektov, predaval po Sloveniji in v tujini. Posebej angažirano

raziskuje posledice diskriminatorne delitve ljudi v titoizmu in procese tranzicijske

pravičnosti. Od leta 2005 deluje kot sourednik oddaje Moja zgodba na Radiu Ognjišče,

od leta 2014 je urednik revije SLO časi kraji ljudje. Že več kot dve desetletji vodi

komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč. V letih od 2005 do 2010 in

2021 do 2023 je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, od 2012 do 2013 pa

direktor Arhiva Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni!