(PREJELI SMO) Praznujte dan slovenske državnosti v Parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer bo 25. junija DRUŽINSKI DAN!

Piše: C. R.

Osrednja muzejska razstava Pot v samostojnost v Parku vojaške zgodovine prikazuje nastanek slovenske države s poudarkom na vojni za obrambo suverenosti leta 1991. Prav od tu so 26. junija 1991 na ceste zapeljali prvi tanki in začeli agresijo na novo osamosvojeno Slovenijo.

Ob dnevu državnosti, 25. junija 2025, ki sovpada z začetkom šolskih počitnic, v Parku pripravljajo Družinski dan – dogodek za vso družino.

S poudarkom na otrocih in mladostnikih bo na zabaven, poučen in interaktiven način predstavljen pomen državnih služb za obrambo, zaščito in varnost. Pričakujete lahko obilo otroških delavnic in animacijskih programov s strani vseh sodelujočih, vrhunec dneva pa bo zagotovo predstavljal nastop skupine Čuki z animacijskim programom za otroke.

PROGRAM:

9.00* sprehod skozi zgodovino – pohod do Utrdbe Alpskega zidu na Primožu

10.00 voden ogled razstave Pot v samostojnost

11.00–11.30 nastop Folklorne skupine Pristava

12.00 Čarodej Rado

12.15 voden ogled razstave “Enigma”

13.00–13.45 nastop The Rhine River Ramblers

14.00 predstavitvene vožnje voznega dela zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Parka vojaške zgodovine

14.30 voden ogled razstave Pot v samostojnost

15.00 čarodej Rado

16.00–18.00 koncert skupine ČUKI

18.00 DJ Vox

9.00–18.00 ANIMACIJSKI PROGRAM ZA DRUŽINE

Slovenska vojska

Policija

PGD Postojna

AMZS Super junaki

Škrat Vodko (Kovod Postojna)

Društvo gasilcev starodobnikov PGD Studeno

Klub vodnikov reševalnih psov Postojna

Šola preživetja, inštruktor Tomaž Polanec

Airsoft društvo »H.A.S. team«

10.00–16.00 OTROŠKE DELAVNICE

Park vojaške zgodovine

Notranjski muzej Postojna

Center divjih zveri Dina

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Družinski center Brlog Postojna

poslikava obraza

Posebno presenečenje – obisk Martina Krpana!

DEPOJI TREH DRŽAVNIH MUZEJEV

10.00–17.00 prost vstop za samostojen ogled odprtih depojev

10.00–17.00 družinski delavnici: risanje členov Ustave RS in zastave ter grba

10.00 voden ogled, odprti depoji Tehniškega muzeja Slovenije

12.00 in 15.00 voden ogled, odprti depoji Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

13.00 in 16.00 vodstvo po občasni razstavi Sreča in veselje na fotografijah Marjana Cigliča

