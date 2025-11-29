(PREJELI SMO) »Nisi sam. Prinašam ti upanje.«

Piše: Krščanski forum SDS

Dragi prijatelji, spoštovani bratje in sestre, dragi slovenski rojaki!

Prva adventna nedelja vstopa v naš čas kot tih, a odločen opomin in povabilo. Svet zunaj nas je hrupen, nemiren, prepoln zahtev, pritiska in negotovosti. A advent ni odgovor tega sveta, je odgovor Boga. Je čas, ko luč pride v temo, ko se zgodovina znova nagne nad človekom in mu šepne: »Nisi sam. Prinašam ti upanje.«

Ko prižgemo prvo svečo, se v naših srcih zgodi dvojni premik. Po eni strani začutimo toplino, tisto mehko svetlobo, ki mirno zažari v mračnem prostoru doma. Po drugi strani pa ta sveča govori z močjo stoletij: da svetloba vedno premaga temo, da se narod ohrani, ko stoji skupaj, in da Kristus prihaja tja, kjer ga kdo iskreno pričakuje.

Adventna luč nas opominja, da se prenova najprej začne v posamezniku. V tihoti srca, ki si prizna svoje rane. V ponižnosti, ki se zave, da brez Boga ni pravega smisla. V pogumu, ki zre naprej tudi, ko razmere niso lahke. A advent je tudi skupnostni čas, narod obstane, ko drži skupaj, ko čuva svoje korenine, ko ne pozabi, da je postal to, kar je, ravno zaradi vere, pokončnosti in enotnosti.

V šelestenju adventnega venčka, v drobni svetlobi plamena in v tišini večera se skriva Božji klic. Ne kliče nas k begu pred svetom, temveč k temu, da v svetu postanemo priče luči. Da se vrnemo k vrednotam, ki so oblikovale našo zgodovino: spoštovanje življenja, ljubezen do doma, pokončna vera, pripravljenost pomagati drug drugemu. Da ponovno zaupamo, da se velike spremembe rojevajo v majhnih, tihih dejanjih dobrote.

Kristus prihaja kot otrok. Ne zato, ker bi želel pokazati moč, ampak ker želi pokazati, da je resnična moč v ljubezni. V preprostosti. V čistosti srca. Marija in Jožef nam kažeta, da se odrešenje rodi prav tam, kjer se ljudje odločijo za zvestobo, tudi ko je pot nejasna.

Dragi prijatelji, naj bo ta advent čas notranjega miru in zunanje trdnosti. Čas nežnosti in pokončnosti. Čas, ko se v istem plamenu združita toplina doma in nepokvarljiva moč vere. Naj nas ob prvem plamenu adventa prevzameta mehka toplina in odločnost duha: človek mora biti nežen v srcu in trden v vrednotah.

Naj vam Bog podari blagoslovljen, pogumen, tih in svetel adventni čas.

Blagoslovljeno adventno pot!