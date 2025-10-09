(PREJELI SMO) Naslednje vseevropsko zborovanje za preimenovanje trgov in odstranitev kipov zločincev bo 8. novembra. Vabljeni!

Piše: Andrej Jevšenak

“Pošiljam vam dva dopisa o dogodkih v Velenju, 4. 10. 2025, ki so na svoj način potrdili, da vseevropsko zborovanje v Velenju za preimenovanje trgov in odstranitev spomenikov zločincev pripomore, da bo tudi Velenje kmalu postalo normalno evropsko mesto,” je zapisal Andrej Jevšenak, organizator vseevropskih zborovanj za preimenovanje trgov in odstranitev kipov zločincev.

Dopisa objavljamo v nadaljevanju:

Jevšenak: Slovenija je edina država v Evropi, ki na javnih mestih še ohranja kipe zločincev, ki sodijo le še v muzeje polpretekle zgodovine

“Pozdravljeni vsi, ki dobro v srcu mislite!

V soboto se je v Velenju spet nekaj premaknilo v dobro vseh, ki želimo Velenje kot normalno mesto.

V svežem, a sončnem sobotnem dopoldnevu je ob 10. uri na Velenjskem gradu potekalo predavanje »Postavljanje in rušenje spomenikov« ter vodstvo po razstavi »Moč in nemoč spomenikov«. Razstavo priporočam v ogled. Predavanje je vodil profesor dr. Bojan Balkovec. Po ogledu arhivskih slik in opisov spomenikov v nekdanji Jugoslaviji je sledila tudi razlaga o pomenu teh spomenikov v sedanjem času in pomembnosti pravilne interpretacije teh spomenikov.

Slovenija je te spomenike zaščitila, kar je prav, saj je tudi to del naše preteklosti, žalostno pa je, da so ti spomeniki velikokrat napačno interpretirani (predvsem izven realnega zgodovinskega konteksta) in tako še vedno služijo za vsiljevanje totalitarnega razmišljanja mimoidočih, tudi mladih, namesto da bi ti spomeniki odražali zgodovinske resnice in opozarjali na grozote komunizma takratne države.

Pri tem zelo izstopa Slovenija, saj je edina država v Evropi, ki na javnih mestih še ohranja kipe zločincev, ki sodijo le še v muzeje polpretekle zgodovine. Tako se lepo vidi, kako so druge republike nekdanje države Jugoslavije to že zgodovinsko uredile; v večini teh kipov in spomenikov ni več na javnih mestih, kar kaže tudi na to, da živijo v sedanjosti, zgodovina pa je zapisana in shranjena tam, kamor spada – v muzeje. Za Slovenijo pa se velikokrat zdi, da je obtičala v tistem času, zlasti Velenje in Ljubljana, kjer so še vedno na javnih prostorih kipi in spomeniki oseb, ki so zagrešile zločin do lastnega naroda – ti so tudi v Evropi zaznani kot zločinci.

Tako je tudi nam, ki smo se ta dan, ob 11. uri, v Velenju zbrali na vseevropskem zborovanju za preimenovanje trgov in odstranitev kipov zločincev, ki ne sodijo več na javna mesta, dalo močno podporo, da delamo prav. Prej ko se bo to pri nas javno uredilo, prej bodo Velenje in druga slovenska mesta postala normalna evropska mesta. Sobotna udeležba na zborovanju za normalno evropsko mesto Velenje je bila nekoliko skromnejša, je pa pokazala, da nismo sami, kar so nam množično potrdili ostali somišljeniki, ki pa so ta dan bili prisotni na drugih srečanjih, ki so potekala istočasno v Ljubljani in tudi drugje po Sloveniji.

Prav to soboto pa je potekalo tudi srečanje starodobnikov na kolesih. Pot jih je v tišini vodila tudi mimo trgovskega centra Velenjke, ob potoku po Kožljem, kjer je bilo na skrivaj pokopanih 56 nedolžnih civilnih žrtev iz Velenja, ki so jih komunisti na grozovit način pobili po koncu 2. svetovne vojne in so, tudi po 80. letih, še vedno pozabljene. Seveda o tem sedanja občinska oblast noče ničesar slišati in želi na vse načine to prekriti.

Tako vsi, ki dobro mislimo, s temi zborovanji nadaljujemo do takrat, ko bo tudi Velenje postalo normalno mesto za vse, ki tu živimo. Tako vas že v naprej pozivam k podpori in sodelovanju nas vseh, ki dobro mislimo, da se spet dobimo 8. 11. 2025 pred občino Velenje na »Mestnem trgu« in javno spregovorimo za dobro Velenja, da postane normalno mesto.

Vidimo se v soboto, 8. 11. 2025, pred Martinovo nedeljo. Pridite v čim večjem številu, saj vemo, da več nas je, ki dobro mislimo, prej bosta Velenje in Slovenija postala mesto in dežela dobrih ljudi.

SREČNO, se vidimo!”

Jevšenak: Trga v Velenju naj se preimenujeta v Mestni in Rudarski trg

“Pozdravljeni vsi, ki dobro v srcu mislite!

Ravno v tem času je na Muzeju Velenje na Velenjskem gradu odprta razstava z naslovom »Moč in nemoč spomenikov. Usoda spomenikov narodnoosvobodilnega boja (NOB) in socialistične revolucije na ozemlju nekdanje Jugoslavije«. Ustvarjalci razstave so ob tem zapisali: »Pri uničevanju spomenikov gre za brisanje zgodovine in tudi umetnosti. Z retuširanjem podob in uničevanjem spomenikov ne bomo spremenili zgodovine. Bodoče generacije bomo zgolj oropali določenih zgodovinskih podob in dejstev, zato jih je potrebno ohranjati in prikazati v kontekstu določenega časa.«

S citatom se strinjamo, kajti pri zahtevi po odstranitvi kipov Tita in Kardelja s trgov ne gre za to, da bi ju uničili, izbrisali iz naše zgodovine in učbenikov, ampak da bi ju prikazali v kontekstu časa, kateremu pripadata, torej v muzeju, z vsemi razlagami in dejstvi o takratnem času, njunimi dejanji in tudi posledicami in številnimi umrlimi, ki so bili žrtev njunih nehumanih in neetičnih odločitev. Ter tako mladim omogočili realen in objektiven pogled na polpreteklo zgodovino, ki je dandanes velikokrat popolnoma izkrivljeno prikazana.

Glavna in največja trga pa ne moreta biti poimenovana po takšnih ljudeh, saj poimenovanja trgov, ulic, ustanov in ostalih prostorov odražajo naša načela, vrednote in želje po bodočnosti.

Zato naj se trga preimenujeta v Mestni in Rudarski trg ter naj tako s svojim poimenovanjem kažeta na ogromen pomen rudarstva, kameratstva in skupnosti v našem mestu.

Vprašajmo pa se, kaj trenutni poimenovanji; Titov in Kardeljev trg, pričujeta o nas. So res vrednote zločincev tisto, na čemer želimo graditi prihodnost?

Hvala in vse dobro vsem!”