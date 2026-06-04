(V ŽIVO) Na izredni seji DZ RS razpravljajo o potrditvi četrte Janševe ministrske ekipe

Piše: C. R.

Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministrske ekipe premierja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih osem ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novoizvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba.

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah DZ torej čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in četrte Janševe vlade.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles, o njihovem imenovanju pa bo danes odločal DZ.

Poslanske skupine so skupno prijavile osem ur razprave, glasovanje o listi ministrskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne.

DZ glasuje o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja.

Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati zaprisego novoizvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Še pred tem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premierjem Golobom in njegovim naslednikom Janšo.

Na prvi seji vlade pa bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastjan Jeretič.