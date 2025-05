(PREJELI SMO) Nadgradnja Zelene osi: Urejanje Keršmančevega parka v Kamniku

Občina Kamnik je v sklopu projekta Nadgradnja Zelene osi začela celovito urejanje Keršmančevega parka, ki predstavlja eno najpomembnejših zelenih površin v središču mesta. V okviru projekta bomo izboljšali tudi tri počivališča v dolini Kamniške Bistrice ter nadgradili že obstoječo kolesarsko in prostočasno infrastrukturo z novimi programskimi vsebinami. Cilj nadgradnje je občankam in občanom ter obiskovalcem in turistom ponuditi še bolj raznoliko, privlačno in povezano doživetje narave ter omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa.

Občina Kamnik je s projektom Nadgradnja Zelene osi leta 2023 uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga v okviru Načrta za okrevanje in odpornost sofinancira Evropska unija. Razpis je bil namenjen vlaganju v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Občina Kamnik je pridobila nepovratna sredstva v skupni vrednosti 297.000 evrov, ki jih bo poleg ureditvi Keršmančevega parka namenila tudi izboljšanju treh počivališč v dolini Kamniške Bistrice: počivališče v soteski Predoselj, Dedkov pruh in pri izviru Kamniške Bistrice.

Projekt predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo Zelene osi ter pomembno dopolnjuje že vzpostavljeno turistično infrastrukturo v tem delu občine. S tem odpira nove možnosti za razvoj inovativnih turističnih produktov in dodatne ponudbe.

Kaj prinaša prenova Keršmančevega parka?

Prenova bo obogatila park z novimi vsebinami, ki spodbujajo rekreacijo, oddih in druženje v naravi:

obnova obstoječih sprehajalnih poti ,

, ureditev dodatnih površin za sedenje, počitek in druženje ,

, zasaditev novih dreves in ureditev zelenih površin.

Poseben poudarek bo na ureditvi obrežja z dostopom do vode, kar bo parku dalo novo dimenzijo. Zgrajeni bosta dve dolgi leseni ploščadi ter stopničasta konstrukcija za varen dostop do reke, ki bosta omogočili stik z naravo ter hkrati zaščitili erodirano brežino. Projekt je zasnovan tako, da ohranja celovitost dediščine Keršmančevega parka, ob tem pa odpira prostor za nova doživetja – tako za domačine kot za obiskovalce.

Dela bodo potekala v dveh fazah in bodo predvidoma zaključena do meseca avgusta. Zaradi gradbenih del bo na posameznih delih parka izvedena popolna zapora. Na priloženi skici je z rumeno barvo označena 1. faza izvedbe del, z rdečo pa 2. faza. Naročnik izvedbe je Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Singrad d.o.o., izvajalec del pa je Hidrotehnik d.o.o.

V času izvajanja gradbenih del se vam iskreno zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje. Prepričani smo, da bo končna podoba parka vredna začasnih omejitev ter bo v ponos vsem generacijam Kamničank in Kamničanov.