(PREJELI SMO) Mednarodna konferenca o Srednji Evropi v Ljubljani

Ljubljana bo 15. in 16. septembra 2025 gostila mednarodno konferenco z naslovom »Srednja Evropa: konstanta v spreminjajočem se svetu?«, ki bo potekala v Klubu Cankarjevega doma. Dogodek organizirajo Kulturno umetniško društvo KUD KDO, založba Družina, Zbor za republiko ter Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Konferenca bo združila priznane mislece, politologe, filozofe in kulturnike iz Slovenije ter širše regije. Osrednje teme bodo identiteta Srednje Evrope, vrednote in kulturna dediščina, varnost ter geopolitične perspektive regije v času spreminjajočih se mednarodnih odnosov.

Med govorniki bodo med drugim Evgen Bavčar, Alojz Peterle, Werner Fasslabend, Jan Figel, Miro Kovač, Ernest Petrič, Urška Perenič, Dimitrij Rupel in številni drugi. Prispevki se bodo dotaknili vprašanj, kot so pomen katoliške tradicije in kulturnega pluralizma, izzivi varnostne politike Evropske unije in Nata ter položaj Srednje Evrope med globalnimi silami.

Program bo obsegal predavanja, razprave in panele, medtem ko je udeležba brezplačna, a zahteva predhodno registracijo.

Za več informacij in prijave se lahko udeleženci obrnejo na organizatorje preko e-pošte: [email protected]