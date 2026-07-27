(PREJELI SMO) Krščanski forum SDS podaril kip Jakoba Aljaža cerkvi sv. Jožefa v Soči

Piše: Krščanski forum SDS

V prijetnem in slovesnem vzdušju smo člani Krščanskega foruma SDS včeraj Cerkvi sv. Jožefa v vasi Soča predali kip duhovnika, domoljuba in velikega Slovenca Jakoba Aljaža. Dogodek je bil izraz spoštovanja do človeka, ki je s svojo vero, ljubeznijo do slovenskega naroda in neomajno predanostjo domovini pustil neizbrisen pečat v naši zgodovini.

Predaja kipa ni bila zgolj simbolna gesta, temveč poklon vrednotam, ki jih je Jakob Aljaž živel in udejanjal vse življenje – veri, odgovornosti, pogumu, narodni zavesti in ljubezni do slovenskih gora. Prav te vrednote ostajajo tudi danes temelj slovenske identitete in pomemben navdih za prihodnje rodove.

Ob tej priložnosti je navzoče nagovorila podpredsednica Krščanskega foruma SDS Dominika Verhnjak. V svojem nagovoru je poudarila, da veličina Slovenije nikoli ni izvirala iz njene velikosti, temveč iz ljudi, ki so znali v odločilnih trenutkih ravnati odgovorno in pogumno.

»Slovenija je majhna dežela. Toda njena veličina ni nikoli izvirala iz njene velikosti. Izvirala je iz ljudi. Iz mož in žena, ki so znali v odločilnih trenutkih storiti tisto, kar je bilo prav,« je dejala ter med takšne osebnosti uvrstila tudi Jakoba Aljaža.

Spomnila je, da Aljaž ni bil le duhovnik, ampak tudi velik rodoljub in človek dejanj. Ljubezni do domovine ni izražal zgolj z besedami, temveč jo je vsak dan dokazoval s svojim življenjem. Ko je bilo treba zaščititi slovensko navzočnost v Julijskih Alpah, je odločno ukrepal. Zato Aljažev stolp na vrhu Triglava še danes ni le planinska znamenitost, ampak simbol slovenske narodne samozavesti, pripadnosti in identitete.

Posebej je izpostavila tudi povezanost Jakoba Aljaža s Soško dolino. Njegovo delo je v Trenti nadaljeval njegov prijatelj in sodelavec Jože Abram, zato ima predaja kipa prav v Soči še posebno simbolno težo. Gre za kraj, kjer se prepletajo slovenska zgodovina, krščanska tradicija in ljubezen do gora.

Dominika Verhnjak je poudarila, da narod, ki spoštuje svoje korenine, lažje gradi svojo prihodnost, medtem ko narod, ki pozablja svoje velike ljudi, izgublja del samega sebe. Zato mora biti ohranjanje zgodovinskega spomina naloga vseh generacij.

Ob predaji kipa je v imenu Krščanskega foruma SDS dejala: »Spoštovani gospod župnik, z veseljem in spoštovanjem vam danes izročamo kip Jakoba Aljaža. Naj bo znamenje povezanosti med vero, slovensko identiteto in našimi gorami ter navdih vsem, ki bodo prihajali v ta sveti prostor.«

Župniku Cerkve sv. Jožefa je bil kip predan kot darilo z željo, da bo trajno pričal o življenju in delu enega največjih slovenskih duhovnikov in domoljubov. Cerkev sv. Jožefa v Soči, ki stoji v osrčju Triglavskega narodnega parka in obkrožena z mogočnimi vrhovi Julijskih Alp, je za takšno obeležje izjemno primeren prostor. Romarji, planinci in številni obiskovalci bodo ob njem lahko znova odkrivali sporočilo Jakoba Aljaža – da sta ljubezen do Boga in ljubezen do domovine neločljivo povezani.

Dogodek je še enkrat potrdil poslanstvo Krščanskega foruma SDS, ki si prizadeva za ohranjanje krščanske dediščine, slovenskih kulturnih korenin in zgodovinskega spomina. S spoštovanjem do velikih osebnosti slovenske zgodovine želimo utrjevati vrednote, na katerih je zrasel slovenski narod, ter jih odgovorno prenašati na mlajše generacije.

Predaja kipa Jakoba Aljaža tako ni bila le obeležitev pomembne zgodovinske osebnosti, temveč tudi sporočilo, da slovenska identiteta temelji na veri, kulturi, domoljubju in odgovornosti do dediščine naših prednikov. Prav te vrednote ostajajo trden temelj naše skupne prihodnosti in navdih za vse, ki verjamemo v Slovenijo, ponosno na svojo zgodovino in z zaupanjem zazrto v prihodnost.