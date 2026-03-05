(PREJELI SMO) Javni razpis za sofinanciranje gospodarskih organizacij slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letu 2026

Piše: C. R.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na svoji spletni strani v sredo, 4. marca 2026, objavilo javni razpis za sofinanciranje gospodarskih organizacij avtohtone slovenske narodne Namen javnega razpisa je podpreti izvajanje aktivnosti gospodarskih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu za ohranjanje slovenstva zunaj matične države in njegovega povezovanja s Slovenijo na področju gospodarstva.

Sofinanciranje zajema naslednje teritorialne sklope:

• sklop 1: gospodarske organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji,

• sklop 2: gospodarske organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji,

• sklop 3: gospodarske organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem,

• sklop 4: gospodarske organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (območje severne Istre, reško zaledje, Gorski kotar) in

• sklop 5: gospodarske organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem (Medžimurje, Obkolpje, Obsotelje, Zagreb z okolico).

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v zamejstvu, ki se ukvarjajo z ekonomskim razvojem avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena sredstva v višini 300.000 evrov oziroma za posamezni teritorialni sklop 60.000 evrov. Namenjena so sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in materialnih stroškov do višine 15 odstotkov od celotnega zahtevka. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške do višine 100 odstotkov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2026 in traja do 20. novembra 2026.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 10. april 2026.

Morebitne dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu [email protected].

Javni razpis s pripadajočo dokumentacijo je TUKAJ