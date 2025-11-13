(PREJELI SMO) In vendar otrok potrebuje mamo in očeta

Piše: Aleš Primc

Ne glede na odločitev petih sodnic in sodnikov ustavnega sodišča otrok potrebuje mamo in očeta.

Pet ljudi, ki zasedajo funkcije je ustavnih sodnikov je več kot 1.700.000 ljudem odvzelo pravico, da odločajo o tem ali otrok potrebuje mamo in očeta in to kljub temu, da smo o tem odločali na treh družinskih referendumih, kjer je skupaj več kot 1.080.000 ljudi, odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta.

Posebej poudarjam, da vprašanje ali otrok potrebuje mamo in očeta ni predvsem pravno vprašanje in kljub temu večina na ustavnem sodišču ni upoštevala ugotovitev 30 znanstvenih študij, ki smo jih priložili naši ustavni pritožbi in vse po vrsti dokazujejo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Zahvaljujem se trem ustavnim sodnikom Jakliču, Svetliču in Šorliju, ki so pritrdili našim argumentom, vendar jih je žal skupina petih brezvestnih ustavnih sodnic in sodnikov povozila.

Prosim, da vsi ljudje, ki ste nezadovoljni s to odločitvijo petih sodnic in sodnikov ustavnega sodišča greste množično na referendum v nedeljo 23. novembra in obkrožite PROTI.