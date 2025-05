(PREJELI SMO) Golobova vlada z novim napadom na otroke, očete in družine!

Piše: Aleš Primc

Golobova vlada hoče junija sprejeti zakon, ki bo uvedel nepotrebnost očeta za otroka. Gre za naslednjo fazo uvajanja radikalne LGBTQIA+ ideologije v družbo, medije, šolstvo, zakonodajo in zdravstvo.

Tak zakon je bil leta 2001 na referendumu zavrnjen z več kot 72%. Predlog spremembe Zakona o zdravljenju neplodnosti, ki ga predlagajo skrajno leve vladne stranke: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent? OpenAgent&2&DZ-MSS-01/ 2b378e5857bcbf9884014940ec57ef fc33b2513d57307fcecb887720fc14 9385

Pridružite se aktivnostim:

Pošljite svoje pripombe političnim strankam v državnem zboru ter jih spodbudite, da tega škodljivega zakona ne sprejmejo: [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected]

Prijavite se na sejo Odbora za zdravstvo 3.6.2025, ob 14.00 na el. naslov: [email protected] . V prijavi napišite, da želite v skladu z 51. členom Poslovnika Državnega zbora predstaviti stališče do predloga sprememb Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Prijavo pošljite tudi na [email protected] , da bomo lažje koordinirali pripravo vsebin na seji (da ne bo preveč ponavljanja).

Zbirajte podpise za referendum. V enem tednu po sprejemu zakona, predvidoma (17.6 ali 18.6.), bomo morali zbrati 2500 neoverjenih podpisov za referendum. Na [email protected] se javite za sodelovanje pri zbiranju podpisov, navedite kraje, kjer boste zbirali podpise. Po prijavi boste prejeli vsa navodila.

Udeležite se Velikega shoda za spoštovanje očetov in otrokovo pravico do očeta, ki bo 23. junija, ob 14.30 pred Lj. Magistratom! Vzemite si čas, pridite cele družine.

Zakaj smo proti zakonu, ki bi uvedel nepotrebnost očeta:

1.Dober oče je neprecenljiv za vsakega otroka. 2. Država nima pravice otroku vzeti dobrega očeta. 3. Moški in ženske morajo sodelovati, ne pa moškega izključevati iz družine. 4. Zakon uvaja manipulacijo žensk in navaja ženske na trgovino z otroki. 5. Mlade punce bodo učili, da imajo štiri možnosti, kako priti do otroka: a) si samska, greš na kliniko in te oplodijo; b) si lezbijka in te oplodijo na kliniki; c) imaš moškega partnerja in te oplodijo na kliniki, da si lažje izbereš lastnosti otroka; č) imaš partnerja in imata skupaj otroka. Pri tem bodo propagirali, da je prednost oploditve na kliniki, da dobiš takega otroka kot hočeš (spol, barva las, barva oči, telesne lastnosti itn.).