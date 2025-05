(PREJELI SMO) Gibanje za pomiritev (spravo) ima spletno stran

Piše: C. R.

Rado in Ksenija Hribar sta bila zadnja lastnika gradu Strmol, ki ju je skupina partizanov Gorenjskega odreda 4. januarja 1944 zverinsko umorila. Njune posmrtne ostanke so po izkopu leta 2014 upepelili in pokopali v družinski grobnici na Žalah. Nedavno je dr. Peter Hribar, nečak Rada Hribarja, predstavil Gibanje za osebno odpuščanje in sožitje Rado in Ksenija (tukaj). Gre za njegovo zamisel za pomiritev in spravo preko neposrednega osebnega odpuščanja v imenu pokojnih žrtev, potomcem storilcev zločinov v medvojnem in povojnem času. Namen gibanja je v razumni prihodnosti doseči resnično narodno pomiritev in sprav.

Vzpostavili spletno stran

Gibanje za pomiritev (spravo) je nedavno vzpostavila tudi spletno stran www.pomiritev.si, kjer vas vabijo, da se jim pridružite na poti sprave in pomiritve. “Skupaj bomo gradili mostove, ki nas bodo povezali v skupno prihodnost, ki bo brez sovraštva, strahu in delitev,” so prepričani. Prav tako si lahko tam preberete primera odmevnih osebnih odpuščanj, in sicer, uvodoma omenjeni primer Rada in Ksenije Hribar ter primer družine Lojzeta Hudnika. Deset članov te družine so partizani umorili novembra 1942, enega pa tik pred koncem vojne. Njihovi posmrtni ostanki so bili izkopani leta 2015.