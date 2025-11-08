e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Že spet napad komunistov na slovensko Cerkev

Prejeli smoSlovenija
Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja (foto: Wikipedia)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Sedanji komunistični napad na slovensko Cerkev je v resnici -že spet – izključno napad na Slovence in na samostojno  državo Slovenijo. Amen.

Tako bo zdaj, sveti križ na predvolilnih zborovanjih bo prepovedan, duhovniki v talarjih, pa nune in menihi v svojih stanovskih oblačilih tudi. Predvsem pa ne bo smel ieti govora noben predstavnik svete Cerkve, in v govorih ne bo smelo biti niti ene same besede, ki bi pomenila kakršnokoli povezavo s sveto Cerkvijo. V medijih pa  bo še huje. Ne, sveta Cerkev v slovenskem javnem političnem življenju, še zlasti pred volitvami,  ne bo smela  imeti niti najmanjšega  prostora. Lahko pa bodo, in s ponosom, slovenske leve, bolj ali manj komunistične stranke, na predvolilnih zborovanjih razkazovale svoje islamistične hamasovske prijatelje s košatimi bradami, in hamasovske prijateljice z vsemi mogočimi muslimanskimi šali okoli glave, kot tudi v celoti prek  nje. Ja, “za božjo voljo”, saj smo vendar  v multikulturni Sloveniji,  kjer je verska svoboda  zagotovljena VSEM in POVSOD, zlasti pa v medijih.
Pa saj ni mogoče verjeti, dragi Slovenci! Da, spet so si komunisti, tokrat  pod različnimi demokratičnimi maskami in izgovori,  drznili groziti slovenski Cerkvi, enemu od TEMELJEV  avtohtonosti slovenskega naroda. Da, spet so si drznili, tokrat  potomci   zločinskih, in tudi večinoma bolj ali manj nerazgledanih, pogosto pa  skoraj slaboumih, dokazano,  slovenskih partijskih “veličin”!
Kaj pa vendar že spet hočejo, njihovi  sedanji potomci, pogosto prav tako kot  številni njihovi komunistični  predniki, le napol pismeni, ker niso blb8li navajeni delati? Jim ne zadoščajo več njihovi visoki,   povsem nezasluženi dohodki? Jim ne zadostujejo več njihovi številni  številni privilegiji, ki so jih deležni kot potomci  največjih  partijskih in vosovskih oziroma udbovskih  zločincev proti slovenskemu narodu? Jim ne zadošča več, sedanjim potomcem nekdanjih zločinskih komunistov, da zasedajo v samostojni Sloveniji, ki jo iz dna srca SOVRAŽIJO,  najvišje družbene položaje,  skoraj vsi,  tudi tisti z globoko “posebnimi”  etičnimi in  moralnimi potrebami, zreli celo za psihiatrično obravnavo, saj bi nedolžnim otrokom, brez privolitve staršev, ze v vrtcih razlagali “bistvene ” razlike med moškimi, ženskimi (in še nešteto drugih spolov) spolnimi  organi. Poleg tega bi nedolžnim otrokom  celo vsako leto enkrat spremenili spol  – brezplačno, na stroške javnega zdravstva, pa povsem  brez dovoljenja starša 1 in starša 2, včasih pa tudi staršev 3, 4, 5, 6 in več, kot je mogoče videti na slikah in prebrati  v nekaterih najnaprednejših družinskih načrtih legibitre , na primer v ZDA.  Seved lahko sveta Cerkev vso to napredno vzgojo samo pokvari. Bodo pa lahko muslimani Imeli svoje vrtce in šole, saj pr nas v Sloveniji sprejemamo multikulturnost.  Vabila staršem v njihovih tujih, neslovenskih, jezikih, naj pridejo na šolski sestanek  so v Sloveniji že nekaj povsem normalnega. Multikulturnost komunisti v Sloveniji varujejo kot punčico v svojem očesu. Ne prenesejo niti najmanjšega slovenskega nacionalizma.
Ne, očitno  potomcem nekdanjih slovenskih  zločinskih komunistov vse to ne zadošča več.  Zdaj hočejo dokončati uresničiti edini načrt svojih prednikov, UNIČITI SLOVENSKI NAROD. Zato mu je potrebno najprej zlomiti hrbtenico,  sveto Cerkev, nato pa mu poslati dva  “šusa”, enega v njegovo glavo, v elito slovenskih  RAZUMNIKOV, in nazadnje še  enega v njegovo srce, v sveto, od Boga dano,  slovensko KULTURO.
 Natanko takšen je bil – in je tudi  še zdaj – načrt zločinskih slovenskih komunistov, vse  od konca prve svetovne vojne  pa do današnjih dni, tik pred državnimi volitvah, ki bi lahko, če se prav vsi domoljubni Slovenci in slovenski državljani (lojalni neslovenski državi), ne bomo UPRLI ponovno zločinsko uporabljenim komunističnim metodam njihovega ponovnega   krvavega prihoda na oblast v Sloveniji.  Ta pa po takšni, komunistični,  zadnji zmagi ne bo v resnici nič več slovenska.
Da, pred nekaj dnevi, pa tudi pred bližnjimi državnimi  volitvami, so slovenski komunisti oziroma njihovi  številni potomci, praktično vsi na sedanji oblasti,  nemalokrat povsem nerazgledani, kar zadeva OBJEKTIVNO novejšo zgodovino Slovencev, ker te na slovenskih šolah in fakultetah NE UČIJO  oziroma je PREPOVEDANA (že od leta 1945 pa vse do danes).  Da,  komunisti,  prav brezsramno,  so  ponovno zagrozili, menda preveč domoljubni,  slovenski Cerkvi, naj se zapre v katakombe in naj ne prihajajo več  v “naše”  – skoraj samo še  partijske medije – mnenja njenih  vernikov, še zlasti pa njenih  intelektualcev,  in tudi ne njihove molitve –  ter  prošnje k Bogu in sveti Mariji  –  za preživetje slovenskega naroda v tej hudi uri izgube kompasa v slovenski skrajno levi politiki, predvsem  zaradi  nespoštovanja sedanjih  slovenskih levih oblastnikov  do vseh in do vsega, kar je slovensko in domoljubno.
 Da, zagrozili so potomci nekdanjih komunističnih zločincev, kristjanom, predvsem pa vsej katoliški Sloveniji, naj molči, kljub temu, da  smo v Sloveniji že skoraj brez  Slovencev in brez naših  –  v ustavi zapisanih –  pravic.  Zagrozili so nam, potomci zločinskih komunistov,   izključno zaradi njihovega vse  bolj intenzivnega  protislovenskega  delovanja v domačih in mednarodnih komunističnih  zločinskih organizacijah.
Da, Slovenijo hočejo sedanji komunisti nasilno, s prepovedjo slovenskega domoljubja, močno prisotnega zlasti med katoliškimi verniki, VRNITI v “zlate čase”   jugoslovanske in  slovenske komunistične partije. Za vedno hočejo sedanji potomci komunistov, s Kučanom na čelu, dokončno postaviti   nad  Slovence in Slovenijo partijsko oblast, kakršno so načrtovali njihovi komunistični predniki  –  vse  od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve SVETEGA LETA  1991, najprej  večinoma pod vodstvom  Tita,  Kardelja, Kidriča in Mačka, nazadnje  pa še pod vodstvom  Mačkovega  protiosamosvojitvenega partijskega   “praktikanta” Kučana, zdaj “samo še”   upokojenega šefa svojega  udbomafijskega “Kučanovega klana” .
 Da, vso to OBLAST IN MOČ   hočejo potomci komunistov na sedanji slovenski oblasti. Kljub temu, da smo  Slovenci v Sloveniji  že skoraj povsem brezpravni, ker imajo že skoraj vse naše – tako ali drugače – s krvjo zapisane pravice v ustavi – številne  dodatke ali amandmaje nekih legibitrijskih, migrantskih in podnebnih,  izrazito ANTINACIONALNIH,  “pravic”, skoraj vseh iz   Sorosovega arzenala marksizma,   multikultikulturnosti in  globalizma.
O, dragi Slovenci, uprimo se tem komunističnim najnovejšim borcem. Uprimo se jim, kakorkoli, ker nas bodo sicer  –  vse Slovence –  odstranili s tega sveta,  nekatere zlepa (na primer s človekovimi pravicami, kot sta  splav inštituta 8. marec,  in z evtanazijo predsednice države -‘ pod Kučanovim vodstvom),  ali pa zgrda, s poboji in izgoni zavednih,  in tudi vernih, najbolj učenih in najbolj kulturnih  Slovencev, kot so bili vajeni to početi v “zlatih”  komunističnih časih.
Torej, živeli Slovenci! Živela Slovenija!

