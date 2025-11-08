(PISMO BRALKE) Že spet napad komunistov na slovensko Cerkev

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Sedanji komunistični napad na slovensko Cerkev je v resnici -že spet – izključno napad na Slovence in na samostojno državo Slovenijo. Amen.

Tako bo zdaj, sveti križ na predvolilnih zborovanjih bo prepovedan, duhovniki v talarjih, pa nune in menihi v svojih stanovskih oblačilih tudi. Predvsem pa ne bo smel ieti govora noben predstavnik svete Cerkve, in v govorih ne bo smelo biti niti ene same besede, ki bi pomenila kakršnokoli povezavo s sveto Cerkvijo. V medijih pa bo še huje. Ne, sveta Cerkev v slovenskem javnem političnem življenju, še zlasti pred volitvami, ne bo smela imeti niti najmanjšega prostora. Lahko pa bodo, in s ponosom, slovenske leve, bolj ali manj komunistične stranke, na predvolilnih zborovanjih razkazovale svoje islamistične hamasovske prijatelje s košatimi bradami, in hamasovske prijateljice z vsemi mogočimi muslimanskimi šali okoli glave, kot tudi v celoti prek nje. Ja, “za božjo voljo”, saj smo vendar v multikulturni Sloveniji, kjer je verska svoboda zagotovljena VSEM in POVSOD, zlasti pa v medijih.

Pa saj ni mogoče verjeti, dragi Slovenci! Da, spet so si komunisti, tokrat pod različnimi demokratičnimi maskami in izgovori, drznili groziti slovenski Cerkvi, enemu od TEMELJEV avtohtonosti slovenskega naroda. Da, spet so si drznili, tokrat potomci zločinskih, in tudi večinoma bolj ali manj nerazgledanih, pogosto pa skoraj slaboumih, dokazano, slovenskih partijskih “veličin”!

Kaj pa vendar že spet hočejo, njihovi sedanji potomci, pogosto prav tako kot številni njihovi komunistični predniki, le napol pismeni, ker niso blb8li navajeni delati? Jim ne zadoščajo več njihovi visoki, povsem nezasluženi dohodki? Jim ne zadostujejo več njihovi številni številni privilegiji, ki so jih deležni kot potomci največjih partijskih in vosovskih oziroma udbovskih zločincev proti slovenskemu narodu? Jim ne zadošča več, sedanjim potomcem nekdanjih zločinskih komunistov, da zasedajo v samostojni Sloveniji, ki jo iz dna srca SOVRAŽIJO, najvišje družbene položaje, skoraj vsi, tudi tisti z globoko “posebnimi” etičnimi in moralnimi potrebami, zreli celo za psihiatrično obravnavo, saj bi nedolžnim otrokom, brez privolitve staršev, ze v vrtcih razlagali “bistvene ” razlike med moškimi, ženskimi (in še nešteto drugih spolov) spolnimi organi. Poleg tega bi nedolžnim otrokom celo vsako leto enkrat spremenili spol – brezplačno, na stroške javnega zdravstva, pa povsem brez dovoljenja starša 1 in starša 2, včasih pa tudi staršev 3, 4, 5, 6 in več, kot je mogoče videti na slikah in prebrati v nekaterih najnaprednejših družinskih načrtih legibitre , na primer v ZDA. Seved lahko sveta Cerkev vso to napredno vzgojo samo pokvari. Bodo pa lahko muslimani Imeli svoje vrtce in šole, saj pr nas v Sloveniji sprejemamo multikulturnost. Vabila staršem v njihovih tujih, neslovenskih, jezikih, naj pridejo na šolski sestanek so v Sloveniji že nekaj povsem normalnega. Multikulturnost komunisti v Sloveniji varujejo kot punčico v svojem očesu. Ne prenesejo niti najmanjšega slovenskega nacionalizma.

Ne, očitno potomcem nekdanjih slovenskih zločinskih komunistov vse to ne zadošča več. Zdaj hočejo dokončati uresničiti edini načrt svojih prednikov, UNIČITI SLOVENSKI NAROD. Zato mu je potrebno najprej zlomiti hrbtenico, sveto Cerkev, nato pa mu poslati dva “šusa”, enega v njegovo glavo, v elito slovenskih RAZUMNIKOV, in nazadnje še enega v njegovo srce, v sveto, od Boga dano, slovensko KULTURO.

Natanko takšen je bil – in je tudi še zdaj – načrt zločinskih slovenskih komunistov, vse od konca prve svetovne vojne pa do današnjih dni, tik pred državnimi volitvah, ki bi lahko, če se prav vsi domoljubni Slovenci in slovenski državljani (lojalni neslovenski državi), ne bomo UPRLI ponovno zločinsko uporabljenim komunističnim metodam njihovega ponovnega krvavega prihoda na oblast v Sloveniji. Ta pa po takšni, komunistični, zadnji zmagi ne bo v resnici nič več slovenska.

Da, pred nekaj dnevi, pa tudi pred bližnjimi državnimi volitvami, so slovenski komunisti oziroma njihovi številni potomci, praktično vsi na sedanji oblasti, nemalokrat povsem nerazgledani, kar zadeva OBJEKTIVNO novejšo zgodovino Slovencev, ker te na slovenskih šolah in fakultetah NE UČIJO oziroma je PREPOVEDANA (že od leta 1945 pa vse do danes). Da, komunisti, prav brezsramno, so ponovno zagrozili, menda preveč domoljubni, slovenski Cerkvi, naj se zapre v katakombe in naj ne prihajajo več v “naše” – skoraj samo še partijske medije – mnenja njenih vernikov, še zlasti pa njenih intelektualcev, in tudi ne njihove molitve – ter prošnje k Bogu in sveti Mariji – za preživetje slovenskega naroda v tej hudi uri izgube kompasa v slovenski skrajno levi politiki, predvsem zaradi nespoštovanja sedanjih slovenskih levih oblastnikov do vseh in do vsega, kar je slovensko in domoljubno.

Da, zagrozili so potomci nekdanjih komunističnih zločincev, kristjanom, predvsem pa vsej katoliški Sloveniji, naj molči, kljub temu, da smo v Sloveniji že skoraj brez Slovencev in brez naših – v ustavi zapisanih – pravic. Zagrozili so nam, potomci zločinskih komunistov, izključno zaradi njihovega vse bolj intenzivnega protislovenskega delovanja v domačih in mednarodnih komunističnih zločinskih organizacijah.

Da, Slovenijo hočejo sedanji komunisti nasilno, s prepovedjo slovenskega domoljubja, močno prisotnega zlasti med katoliškimi verniki, VRNITI v “zlate čase” jugoslovanske in slovenske komunistične partije. Za vedno hočejo sedanji potomci komunistov, s Kučanom na čelu, dokončno postaviti nad Slovence in Slovenijo partijsko oblast, kakršno so načrtovali njihovi komunistični predniki – vse od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve SVETEGA LETA 1991, najprej večinoma pod vodstvom Tita, Kardelja, Kidriča in Mačka, nazadnje pa še pod vodstvom Mačkovega protiosamosvojitvenega partijskega “praktikanta” Kučana, zdaj “samo še” upokojenega šefa svojega udbomafijskega “Kučanovega klana” .

Da, vso to OBLAST IN MOČ hočejo potomci komunistov na sedanji slovenski oblasti. Kljub temu, da smo Slovenci v Sloveniji že skoraj povsem brezpravni, ker imajo že skoraj vse naše – tako ali drugače – s krvjo zapisane pravice v ustavi – številne dodatke ali amandmaje nekih legibitrijskih, migrantskih in podnebnih, izrazito ANTINACIONALNIH, “pravic”, skoraj vseh iz Sorosovega arzenala marksizma, multikultikulturnosti in globalizma.

O, dragi Slovenci, uprimo se tem komunističnim najnovejšim borcem. Uprimo se jim, kakorkoli, ker nas bodo sicer – vse Slovence – odstranili s tega sveta, nekatere zlepa (na primer s človekovimi pravicami, kot sta splav inštituta 8. marec, in z evtanazijo predsednice države -‘ pod Kučanovim vodstvom), ali pa zgrda, s poboji in izgoni zavednih, in tudi vernih, najbolj učenih in najbolj kulturnih Slovencev, kot so bili vajeni to početi v “zlatih” komunističnih časih.

Torej, živeli Slovenci! Živela Slovenija!