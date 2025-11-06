(PISMO BRALKE) Nika Kovač in splav

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Naj se že kar na samem začetku tega svojega pisma bralkam in bralcem opravičim gospe Niki Kovač, ker bom – pri poln zavesti in zdravi pameti (kljub temu, da nas, stare, hoče vse bolj pomlajena gospa Musar čimprej evtanazirati) – zelo nespoštljivo pisala o zadnjem političnem “uspehu” Nike Kovač v EU. Ta njen “uspeh” je etično in moralno povsem v skladu samo še s tistimi totalitarnimi zakonodajami, ki so nacionalsocialistom in dragon komunistom omogočile TOTALNO oblast nad VSEMI človekovi telesi in dušami.

Vedno je prvi (zarodek) nasilno odstranjen, drugi (otrok) pa brezobzirno umorjen. Vedno pa gre za tragedijo, vedno, ko se zgodi splav. Za tragedijo, ki pušča posledice, ne le na kateri, temveč tudi na številnih drugih, kakorkoli povezanih z njo. In naša Nika, sirota, joče od SREČE, ker se uspešno bori za splave in za svojo krvavo politično uspešno pot. Veljavnost varnega splava velja samo za VARNOST mastnih plač aktivistov inštituta 8. marec in njegove politične prihodnosti. Pa prav za nikogar drugega.

Naj že na začetku, da bo gospe Niki Kovač, borki za – menda – varen splav, jasno, kaj se gredo, ona in njeni sodelavci oziroma borci za varen splav, vsi s posebnimi moralnimi potrebami, zaradi pomanjkljivosti svojih ozkih duhovnih obzorij, ko se hvalijo s svojimi zločinskimi političnimi dosežki pri uveljavljanju POSPEŠEVANJA izbrisa avtohtonih narodov in narodnosti v državah EU. Nikin boj – pod komunistično taktirko aziatsko muslimanskega mafijskega šefa – nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame – za “VAREN” splav v najširšem smislu deluje v skladu prav z VSEMI zahtevami svetovnega KITAJSKEGA protizahodnega globalizma, ki si z vsemi silami oziroma, s prav vso svojo politiko prizadeva, da ne bi bilo več prav dogo močnih zahodnih držav, niti ZDA niti Rusije, tudi ne v EU, temveč bi vodila svet ena sama totalitarna država, seveda VELIKA Kitajska. Tako so pokazali tudi volilni rezultati v New Yorku (v resnici v DRŽAVI New York!) , kjer je bila – končno – po desetletjih “krvavih” prizadevanj, vendarle izvedena komunistična revolucija, s skorajšnjim strahotnim terorjem nad nekomunističnimi prebivalci tega mesta, kot je običajno v vseh komunističnih revolucijah.

Po kitajskem načrtu bo kmalu komunistična (s tipično kitajsko komunistično-kapitalistično gospodarsko ureditvijo) tudi vsa Evropa, z vso Evropsko unijo in z Rusijo. Samo za uresničitev teh – kitajskih – komunističnih “sanj” bodo kmalu propadel ves Zahod, najprej pa ZDA in vse države EU, seveda pa tudi Rusija. IN SAMO ZATO SI ŠE PRIZADEVA VES LEVI BRUSELJSKI POLITIČNI VRH. Zanj je najbolj pomembno, da pomaga čimprej zrušiti vse svetovne velesile, razen KITAJSKE. Pri tem kitajskem političnem zločinskem delu pa sta v Sloveniji najbolj udeležena inštitut 8. marec (obseden s pobijanjem zarodkov v ženskih telesih) in stranka Levica, obsedena z moralno dvomljivo komunistično “kulturo” (Foto pub ter zahteva Aste Vrečko, navidezno fine dame, za uzakonitev velikanskih posebnih pokojnin njegovim članom in simpatizerjem).

In na tovrstne “dosežke” naj bi bila Slovenija menda na smrt ponosna?! Nika Kovač pa pri tem celo joče, kot dež! Da, naj zveni še tako grozljivo, prav s temi svojimi DOSEŽKI hoče slovenska leva politika zmagati na prihodnjih volitvah. Prihodnji predsednik vlade pa je menda že izbran, dr. Vladimir Prebilič, navidezno še Mačkov in Kučanom komunist, v resnici pa poslanec v levem delu parlamenta EU, kjer se – kot levi – borijo za izbris vseh narodov in držav EU, ds bi ta postala ena sama zahodna velesila, še posebno po priključitvi zahodnega dela Rusije (vzhodnega pa bo “zavarovala” zase Kitajska). Žal EU nikoli ne bo velesila, samo pon8žni cucek svetovne – edine – kitajske velesile. Amen. Je že bilo odločeno v Sorosovi marksistični multikulturni globalistični “humanitarni” fundaciji, ki je poskrbela za odstranitev vseh tradicionalnih politik na Zahodu. Zahod je mrtev. Brezčutna umetna inteligenca in aziatska prislovična čustvena brezčutnost sta nova svetovna VERA. Ta že prevladuje tudi v Vatikanu. Ta, kar zadeva katolištvo in krščanstvo, le še nekoliko brca, zaradi spodobnosti, je pa v resnici že na parah.