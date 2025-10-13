(PISMO BRALKE) Gaza: premirje bo vzdržalo …

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Toda sklenjeno je na »trdnem« dogovoru, ki se ga morata držati tako Izrael kot tudi Hamas k(j)er bo Hamasu treba »z zgledom« dokazati, da res ne bo »več izvajal« vratolomnih terorističnih akcij.

Pri tem za odgovor na vprašanje tega ali bo to premirje dokončno nosi ‘moralno’ odgovornost Hamas. Agonija v Palestini se zaključuje s stališča vmešavanja Izraela katerega posredovanje smatrajo napačno. Ker so močne države, ki obsojajo Izrael, polne obtožb na račun Izraela o tem da hoče razseliti Palestince. Govorilo se je o genocidu nad Palestinci iz Gaze, krivdo so zvalili na Izrael ki pa je takšno preprečeval. Toda madež na Izraelu bo ostal, imajo ga za državo, ki je hotela »nepravično« priključiti Zahodni Breg.

10. oktobra 2025 se Izrael in Hamas šele s posredovanjem Donalda Trumpa dogovorita za izmenjavo 48 živih ali mrtvih izraelskih talcev v zameno za 1950 kar je zaokroženo dva tisoč prebivalcev Gaue, bodisi pobitih bodisi ujetih… Izraelcem s takim izračunom vrnejo okvirno dva procenta njihovih napram stotim odstotkom s tem teh, ki se vrnejo v Palestino. Toda brez Trumpove pobude to ne bi bilo izvršeno. Pri čemer ima zloglasni Hamas 72 ur časa da umakne tisto orožje s katerim ogroža Izrael. Najboljša rešitev pa bi bila, da ga pravilne uporabe nevešči Hamasovci sploh ne bi prakticirali. Velikokrat so zgrešili in streljali ali pobili svoje ljudi, kot tudi Palestince. Kajti zaradi nenadzorovanega rokovanja orožja Hamasa pa tudi Hezbolaha ob tem. da so zajeli lastne ljudi in tiste ki so avtohtono iz Gaze, od katerih so jih veliko uporabili za kritje akcij ali živi ščit se trpljenje v Gazi sploh ne bi začelo. Svojim so z metodo pohabljanja rezali ude ali jih tudi drugače večkrat kaznovali kadar so sumili da so jih izdali. Kar pa so Hamasovi počeli tudi zaradi ustrahovanja tistih, ki so se z obvezami brez ran pomešali med ranjence po koridorjih bolnišnic, da jih je bilo težje izslediti in od koder so vohunili nad lastnimi privrženci in izvajali logistiko. Pakistan sumijo da jim je pomagal pri dobavah razstreliva. V Gazi so povzročali preplah in trpljenje, lakoto, stradanje nedolžnih in ničesar krivih… pa vendar so tu vztrajali in iz Gaze niso odšli, mnogi so veliko pretrpeli ali še trpijo. A žal mnogi k boljšimi pogojem ne stremijo. Vztrajajo v revščini in lakoti, ki jo Združeni narodi za Gazo razglasijo 22. 8. 2025 in hodijo mimo trupel. Vendarle pa bo za vse, ki to hočejo, odsedaj boljše, neprimerno bolje in za takšne bodo brižno poskrbeli.

Izrael je sprva odvračal napade, nato se je pričel braniti in udaril nazaj. Pričela so se spopadanja in število ranjenih ali pobitih je skokovito naraščalo, toda sosednje države so posredno zavrnile njihovo nastanitev na ozemlju meječih držav. Humanitarne organizacije so poskušale blažiti tamkajšnjo bedo zaradi pomanjkanje hrane in ogrožanja v Gazi vztrajajočega Palestinskega ljudstva, ki noče nikamor drugam. Tepli so se za hrano, trpeli pomanjkanje in tisti, ki so preživeli, za to obsojajo Izrael. Shirani toda s polnimi usti obtožb izraelske vojske. O krutosti dejanskih povzročiteljev, ki celo svojim sekajo ude kot bi s sekiro drva za kurjavo ne pomislijo, sploh ne, še najmanj tedaj, kadar morajo takšno dejstvo kljub iznakaženim celo njihovim bližnji skrivati, da ne bi brutalno kruti Hamasovci z opozorilnim maščevalnim ukrepom iznakazili še njihovih svojcev. Našli pa so ne dejanske krivce vojakov Izraelcev ki jih zavarujejo kolikor morejo, pri čemer pa se Palestinci v Gazi ne obremenjujejo s tem, kaj je takšno tragedijo povzročilo – Hamas ter Hezbolah – teroristični gibanji. In potem imajo – kako sprevrženo – za nepoštenega Benjamina Netanjahuja ter njegova dva ministra. Dogajanje v Gazi OZN označi za genocid nad tem delom človeštva, čemur pritrjujejo z vodstev proti Izraelu nastrojenih držav in Slovenije, ki Palestino prizna v 2024. To še gre. Ne pa »trkanje na vest.« Tam pa trpijo in prenašajo neznosne muke. S televizijskih ekranov smo videli nekaj grozot, časopisi so poročali o grozodejstvih in teh krivili Izrael.

Obupna so tamkajšnja stradanja, umirale so ženske, tudi matere in otroci, ampak: kaj je to povzročilo? Skrajno islamistično gibanje Hamas ki ima podoben zloglasni interes kakor Hezbolah je napadlo prvo. Osrednji problem je bilo torej prikrivanje njihovih klavcev in prinašalcev smrti, ki so delovali v ozadju.

Teroristični Hamas pa je z izvedbo številnih napadov na Izrael začel že v devetdesetih letih 20. stoletja. Z bombami in orožjem malega kalibra so sprva šli in ciljali nad izraelske civilne cilje, tudi palestinske. Pri čemer je za Hamas ugotovljeno, da se maščuje zlasti temu gibanju ne naklonjenim četudi civilistom. Vojno na tem delu Bližnjega vzhoda je torej sprožil Hamas, ker je 7. oktobra 2023 napadel Izrael, zaradi česar je neizprosno ubitih vsaj tisoč žrtev, od živih jih je Hamas polovico od petstotih žrtvoval za talce.

Celotna Gaza ima 40 kilometrov dolg pas kopnega 365 kvadratnih kilometrov ki meji na Sredozemsko morje, Egipt in Izrael. S toliko kvadratnimi kilometri kot otok karibska Grenada in gosto poseljenostjo. Na manj kot sto kvadratnih kilometrih v vojni je pred razdorom živelo pol milijona ljudi. Še zdaj jih ni veliko manj, ki nočejo kamorkoli drugam – »se ne izseliti«. Gostota prebivajočih je tudi vzrok stradanja.

Poskrbljeno bo za tiste prebivalce Gaze, ki so živeli v pomanjkanju toda pomoči ne bodo smeli zavračati.

Izraelske sile se bodo umaknile za dogovorjeno mejno ločnico, kjer bodo čakale tudi na umik Hamasa. Upamo, da se s tem ne bo treba spraševati ali bo premirje dolgotrajno in če Hamas upošteva sklenjeno.