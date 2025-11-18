e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Bo Milan Kučan kmalu izbrisal dr. Jožeta  Pučnika?

Prejeli smoSlovenija
Dr. Jože Pučnik (vir: Wikipedia)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Včeraj, v ponedeljek 17. 11. dopoldne,  sem na javnem radiu –  v oddaji “Med štirimi stenami” –   poslušala neko gospo novinarko, ki je govorila o svoji kalvariji, ki jo je preživljala potem, ko je – kmalu po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 – doživela zloglasni “izbris”, ker si ni pravočasno  uredila statusa prebivalke v novonastali samostojni državi Sloveniji.

Po skoraj polurnem poslušanju te oddaje, sem že hotela zapreti radio, ker gospa novinarka ni povedala skoraj ničesar novega iz že znane jugonostalgične  zakladnice izgovorov in zagovorov, zakaj kdo od izbrisanih ni mogel pravočasno urediti svojega statusa tujca v novi slovenski državi, ali pa zakaj ni hotel sprejeti slovenskega državljanstva. Ti izgovori, eden bolj neprepričljiv od drugega,  so večinoma tako “eksotični” kot da so bili po osamosvojitvi Slovenije  vsi “izbrisani” na zelo pomembnih tajnih misijah nekje na neznanih  jugovzhodnih otočjih, od koder niso mogli priti v Slovenijo do roka, ki je bil določen za prijavo tujih državljanov  svojega bivanja v Sloveniji  pri ustreznih državnih upravnih službah.

Ker radia v dnevni sobi zaradi nekega opravka  v kuhinji nisem ugasnila takoj, sem proti koncu pogovora s to izbrisano gospo  novinarko slišala – o, Jezus Kristus – najbolj zlobno obtožbo dr. Jožeta Pučnika, hujšo od vseh, ki mu jih je kdajkoli izrekla   partijsko udbovska jugoslovanska oblast. Gospa novinarka je v oddaji “Med štirimi stenami” na javnem  radiu Prvem za “izbris” nekaj več kot 25 000 oseb, ki so imele skoraj vse  ob  osamosvojitvi  leta 1991 status jugoslovanskih državljanov v Sloveniji, z vso gotovostjo OBTOŽILA dr. Jožeta Pučnika, ker je menda obljubljal etnično čisto Slovenijo,  najbolj odločno v enem svojih znanih govorov v enem večjih  slovenskih mest (povedala je tudi njegovo ime).

Seveda sem se po koncu te oddaje – skoraj prestrašeno –  vprašala, ali bodo izbrisani zaceli z obtožbami dr. Jožeta Pučnika, da je kriv za “administrativni” genocid izbrisanih po slovenski osamosvojitvi. So obtožnice proti njemu že pripravljene? Je evropsko sodišče že seznanjeno s to slovensko “zadevo”? Ali zato – namerni in zlonamerno – slovensko letališče z imenom dr. Jožeta Pučnika ne more in ne more normalno delovati. Bo morda postali letališče Milana Kučana, jugonostalgičnega  komunističnega  nasprotnika osamosvojitve Slovenije, še zlasti pa njene demokratizacije?

Za začetek sem – nekako  v samoobrambni drži – pomislila tole:

Domoljubni Slovenci in vsi drugi –  samostojni demokratični Sloveniji naklonjeni – državljani Slovenije,  nikakor ne smemo dovoliti, da bi na prihodnjih državnih  zmagala stranka Prerod  dr. Vladimirja Prebiliča, še bolj pa Milana Kučana in njegovega udbovsko partijskega klan, s starimi in novimi, jugonostalgičnimi podporniki.

Slovenske liberalne in desne stranke morajo storiti VSE, kar je mogoče storiti še brez državljanske vojne, da preprečimo – vsi zavedni Slovenci, med njimi celo nekateri komunisti, ki pa nikakor ne podpirajo Kučanovega RAZNARODOVANJA SLOVENIJE, predvsem  s priseljenci z Balkana in z islamskega  Bližnjega vzhoda.

Predvsem pa moramo- vsi zavedni Slovenci –  zavrniti sporočilo Kučanovega trojanskega konja Sorosa, tudi Kučanovega tesnega prijatelja (izročil mu je pomembno slovensko odlikovanje!), ki s svojimi nevladnimi organizacijami  uspešno raznaroduje ves  Zahod s svojo zelo  modno –  v bistvu pa marksistično –  ideologijo o novem zlatem veku multikulturnosti in globalizma.

Ta Sorosov trojanski konj z raznarodovanjem zahodnih narodov in držav skoraj gotovo  pripravlja prostor eni od  nevarnih velesil, ki tudi  – poleg številnih multinacionalk –  plačuje  številne Sorosove paravojske, od tako imenovanih  podnebnikov, legibitrovcev, trgovcev z migranti, propagandistov za splav, evtanazijo, za uničevanje domačih tradicij, kmetij, gozdov in praktično vsega, kar je del zahodne -‘tradicionalno krščanske –  civilizacije in kulture, pa tudi politične demokracije. Na življenje in smrt pogumno se moramo boriti za obstoj samostojne in demokratične Slovenije  – VSI zavedni Slovenci in vsi drugi slovenski  državljani, lojalni naši  ljubljeni – skupni – slovenski domovini, na sončni strani Alp

 

