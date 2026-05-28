Kdo bo zasedel ministrske položaje v novi desnosredinski vladi? Imena so že znana!

Piše: Sara Kovač

Znana je ekipa, ki bo delovala za razvoj in blaginjo Slovenije. “Ekipa, ki se bo borila proti korupciji. Ekipa, ki bo delovala za to, da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti. Da bo Slovenija postala država, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega”, so zapisali v SDS.

V koalicijskih strankah SDS, NSi in Demokratih so danes nadaljevali z notranjimi usklajevanji glede sestave nove vlade. Izvršilni odbori so potrjevali svoje kandidate za ministrska mesta. Gre za zadnjo fazo političnega dogovarjanja, ki poteka pod vodstvom prvaka SDS Janez Janša.

Stranki SDS je pripadlo sedem ministrskih položajev, NSi pet v okviru širšega partnerskega kroga, Demokratom pa trije resorji.

Ministrstva pod vodstvom SDS-a

Kandidati SDS za ministrska mesta so: za ministrstvo za finance Andrej Šircelj , za ministrstvo za zunanje zadeve Tone Kajzer , za ministrstvo za notranje zadeve Franci Matoz , za ministrstvo za okolje Polona Rifelj , za ministrstvo za kulturo Ignacija Fridl Jarc , za ministrstvo za šolstvo Borut Rončević , ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep Šimenko .

Demokratom ministrstvo za gospodarstvo, zdravstvo in pravosodje

Demokrati Anžeta Logarja so že potrdili imena ministrskih kandidatov. Anže Logar naj bi prevzel vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo, medtem ko sta za ministra predlagana še Tadej Ostrc za področje zdravja in Mihael Zupančič za pravosodje. Logar je ob tem poudaril, da so v stranki z usklajevanji zaključili ter da so članstvo redno obveščali o poteku pogovorov, pri čemer zdaj računajo tudi na podporo znotraj koalicije.

Ob tem je dodal, da časovnica vložitve ministrske liste v državni zbor še ni dokončno določena in je odvisna od nadaljnjih korakov na ravni predsednika vlade. Vzporedno potekajo tudi dogovori o organizaciji nove enote za pregon gospodarskega kriminala in korupcije, t. i. Skoka, ki naj bi bili v zaključni fazi.

NSi-ju infrastruktura in energetika, kmetijstvo, obramba in demografija

Tudi izvršilni odbor NSi je na današnji seji potrdil štiri kandidate za ministre v bodoči vladi Janeza Janše, ki bodo sodili v kvoto stranke. Podpredsednik NSi in vodja poslanske skupine Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdanji podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Mateja Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve, na tem resorju je bila sicer državna sekretarka v vladi 2020-22.

Fokusu ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu. Organi stranke Fokus, tako izvršilni odbor kot svet stranke, so za ministrsko kandidatko potrdili Moniko Kirbiš Rojs. Vodila bo resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kirbiš Rojs je bila na tem ministrstvu že trikrat državna sekretarka.

“Člani izvršilnega odbora so se strinjali, da glede na zapuščino leve vlade Roberta Goloba delo ministrov nove desnosredinske vlade ne bo lahko. Kljub temu so prepričani, da bo ministrska ekipa NSi, SLS in Fokusa kos izzivom, ki jo čakajo,” so v sporočilu za javnost zapisali v NSi.