Referendum v Ljubljani BO

Pobuda se je oblikovala kot odgovor na spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki jih je mestni svet sprejel konec marca. Te med drugim predvidevajo širitev območij plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Po novem bi parkiranje na javnih površinah v teh območjih potekalo po ceniku cone 3 – 70 centov na uro v dnevnem času in dva evra za celotno noč.

V iniciativi poudarjajo, da zbrano število podpisov presega zgolj formalni pogoj za referendum, a predstavlja tudi jasno sporočilo mestnim oblastem in izraz nezadovoljstva prebivalcev z načinom oblikovanja ter izvajanja občinskih prometnih politik.

Zbiranje podpisov se izteče danes. Po določbah zakona o lokalni samoupravi mora občinski svet referendum razpisati, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Mestna občina Ljubljana je ob začetku zbiranja podpisov 24. aprila objavila podatke ministrstva za notranje zadeve, po katerih je bilo na območju občine registriranih 227.367 volilnih upravičencev.

Nasprotovanje novemu parkirnemu režimu je med prebivalci nekaterih sosesk izrazito, posebej v Štepanjskem naselju, kjer številni menijo, da bi morali imeti prednost oziroma lastniški vpliv nad parkirnimi površinami v neposredni bližini svojih domov. Referendumsko vprašanje se nanaša na 4. člen novele odloka, ki uvaja novo ureditev parkiranja v območjih stanovanjskih sosesk.

Poleg referendumske pobude so predstavniki civilne iniciative ubrali tudi pravno pot. Na podlagi vložene tožbe je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo že zadržalo izvajanje novega režima parkiranja v delu Štepanjskega naselja. Župan Ljubljane Zoran Janković je predvidel, da bi se prenovljeni sistem najprej uveljavil prav v Štepanjskem naselju, nato pa postopoma še v drugih mestnih soseskah.