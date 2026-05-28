(PISMO BRALKE) Čestitka gospodu Janezu Janši ob izvolitvi za predsednika slovenske vlade – nekoliko drugače

Ne manjka veliko, da bi tudi vi, spoštovani gospod predsednik vlade Janez Janša, lahko rekli nekaj podobnega, kot je rekel največji politik 20. stoletja, Winston Churchill, tudi nobelovec za literaturo, v svojem znamenitem govoru, ki ga je imel v spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva 13. maja 1940, v katerem je rekel, da britanskim državljanom ne more obljubiti ničesar drugega kot “kri, trpljenje, solze in znoj” (“bood, toil, teras and sweat”). Te besede je Churchil izrekel povsem upravičeno, saj je bilo leto 1940 tisto, ki je stalo v sredini zaporedja letnic obstoja pakta Hitler-Stalin (1939-1941). V tem času sta namreč oba glavna “protagonista” druge svetovne vojne medsebojno prijateljsko tekmovala, kdo od njiju se bo bolje pripravil (oborožil) za napad na “imperialistične” države, zlasti na Veliko Britanijo. V Sloveniji je že skoraj povsem komunistična Osvobodilna fronta (OF, ustanovljena 26.4.1941 v povsem prazni sobi), nastala v času pakta med Hitlerjem in Stalinom, zato se je najprej imenovala Protiimperialistična fronta, torej fronta proti “imperialističnim” zahodnim državam, preprosto povedano, proti kapitalizmu. (V zelo pomanjšani obliki se zdaj v Sloveniji, revolucionarno oziroma protiustavno, borijo proti kapitalizmu in za nižje plače delavcev Kučanovi totalitarni generali slovenskih partijskih sindikatov.) Kakršnokoli delovanje proti nemškemu nacizmu pa je bilo v času imenovanega pakta v Sloveniji – seveda – prepovedano. Kdor bi ta ukaz prekršil, bi ga lahko ubili, kot so hoteli zaradi nadaljevanja nasprotovanja Hitlerju ubiti tudi takrat slovensko največjo feministke Angelo Vode. Na njeno “veliko” srečo so jo samo izključili iz partije in jo zaradi te njene neposlušnosti Hitlerju in slovenski partiji vse življenje preganjali, predvsem pa zapirali in poniževali. Da, tedaj najvidnejša slovenska feministka in kritična komunistka Angela Vode, ki je kljub pozivu OF, naj ne nasprotuje Hitlerju, delovala proti nacizmu, je bila 1939 izključena iz partije. Še huje, zaradi te njene nepokorščina, so jo komunisti preganjali vse do konca njenega – sicer dolgega – življenja, ki pa ga je končala s samomorom z lakoto, saj za življenja ni bila rehabilitirana niti še leta 1985, koje umrla. Tako strašno so komunisti kaznovali nasprotnike pakta Hitler-Stalin, ki so ga podpirali vsa triletna njegovega obstoja (1939-1941). Zdaj pa sedanji komunisti očitno podpirajo pakta Hamas-Soros (oboje pod skrbnim vodstvom neke vse močnejšega ambicioznega totalitarne države, skorajšnje velesile, ki si želi uničenje celotnega Zahoda, se zlasti pa EU, ki jo, v levem delu njegovega levega vrha, se zlasti tistega, ki se lažno predstavlja za zmerno desnico.

Spoštovani gospod predsednik vlade Janez Janša, vse to vam pišem ob prevzemu vašega vodstva nove slovenske vlade v leti 2026, v marsičem podobne letu 1940, ko so v svetu odjeknile Churchilove besede, podobne Črtomirovim v Prešernovem Krstu pri Savici, ko je zbiral svojo vojsko proti sovražnikom njegove vere in domovine, pogumno vojsko, skoraj “brez upa zmage”. Tudi sedanja Slovenija je izpostavljena nevarnostim svetovnih dogajanj. Bomo obstali? Nekateri slovenski internacionalisti in multikulturni globalisti se celo veselijo, da bomo v Sloveniji samo še podalpski multikultirni del velike nove evropske države. Menda zaradi tega bo v Evropi, seveda tudi v Sloveniji, izginil vsakršen nacionalizem, vsaka skupina priseljencev bo govorila svoj “materni” jezik, uradno pa bo glavni jezik angleščina, kot je v Bruslju že zdaj. Povsem drugače pa doživljamo nevarnost izginotja Slovenije domoljubi. Komunistične sile, zlasti pretežno komunistične politične nevladne organizacije, skoraj izključno komunistični sindikalni voditelji, ki jih je vsaj desetkrat toliko kot imamo v Sloveniji podjetij, medijski delavci, v javnih medijih brez izjeme samo komunisti, ne bodo mirovali. V Sloveniji sploh ni potreben nikakršen nacizem, da bi jo pokončal, v Sloveniji imamo AVTOHTONI ZLOČINSKI KOMUNIZEM, ki jo politično zlorablja in obvladuje že od konca 1. svetovne vojne. Do danes pa se je v Sloveniji le malo spremenilo, kljub njeni osamosvojitvi (1991) in demokratizaciji.

V Sloveniji, zlasti zadnja štiri leta, pod finančno skrajno potratno in neodgovorno vlado dr. Roberta Goloba, ni šlo dobro zelo številnim slovenskim državljanom – navadnim delavcem, obrtnikom, kmetom, kot tudi tistim v intelektualnih poklicih, lastnikom podjetij in drugim. Še najslabše pa se je pod Golobovo vlado godilo mladim, ki jih je njegova oblast skoraj naganjala v tujino, tako da je storila vse, kar jim je onemogočalo dobro plačilo za dobro delo in dobre možnosti za napredovanje in pridobitev družinskega stanovanja. Kjer je le mogla, je Golobova vlada škodovala tudi upokojencem in invalidom, saj se je nemalokrat kdo od njih počutil dobesedno življenjsko ogrožen, največkrat zato, ker ni imel urejene niti zdravstvene pomoči niti dolgotrajne oskrbe. Samo malo je manjkalo, da za ubijanje upokojencev ni bil sprejet zakon o evtanaziji (zavrnjen je bil na referendumu), kot edina možna učinkovita rešitev omenjenih dveh problemov, v zdravstvu in pri dolgotrajni oskrbi. Prav sarkastično pa je bilo, ko je povrhu vse te mizerije vlada upokojencem in invalidom predpisala še davek (ali kaj?) za dolgotrajno oskrbo, in se odkrito ponočevala iz siromakov, naj ne mislijo, da bo dolgotrajna oskrba za vse, da bo imela pravico do nje, kot rečemo na Primorskem, “že vsaka mona”. Po tem velikanskem padcu življenjskega standarda in dramatičnega znižanja socialne varnosti v času Golobove vlade bo okrevanje slovenske družbe zelo zahtevno, najbrž tudi dolgotrajno. Ne bo mogoče kar čez noč rešiti vseh številnih problemov, na primer v gospodarstvu, zdravstvu, kulturi, kjer je največji problem še skoraj povsem jugoslovanska komunistična televizija, z ideološko še povsem komunističnimi kadri, čeprav so ti pogosto tudi premožnih podjetniki, ki delajo skoraj izključno za potrebe nacionalne televizije, ali pa za katero od komercialnih, od a do ž pod vodstvom katerega od jugoslovanskih udbovcev ali pa njihovih potomcev. Kar zadeva rešitev Slovenije iz globokega brezna samih nesrečnih komunističnih in degeneriranih liberalni razbojnikov, bo sedanja vlada morala slovenskim državljanom odkrito povedati, da morajo tudi sami pomagati vladi, da nam bo, vsem skupaj, uspela normalizacija razmer v državi. Ne bo lahko, saj bodo prav tisti, ki so potisnili Slovenijo v brezno komunističnega in degeneriranega liberalnega razbojništva Golobove vlade, zdaj najbolj razbojniško protestirali po vseh slovenskih mestih, verjetno tudi v družbi svojih terorističnih prijateljev z Bližnjega vzhoda.. Gotovo bodo komunisti klicali na pomoč levi del vrha EU, naj jim pomaga ponovno zavzeti oblast v Sloveniji. Kajti ti ljudje, iz vlade dr. Goloba, so navajeni živeti kot milijonarji. Med njimi ni podjetnikov, ki bi živeli skromno samo zato, da bi lahko več investirali v svoje podjetje, delavcem zvišali plače, si ustvarili podjetniško ime. Ne, visoki krogi iz Golobovega partijskega političnega okolja so navajeni prejemati predvsem visoke dohodke za svoje funkcije, za “kulturnopolitične aktivnosti”, za vzdrževanje stikov z mednarodnimi kulturno-komunističnimi organizacijami in za delovanje v njih. Denarja za njihovo zapravljanje je bilo pod Golobovo vlado vedno premalo, zahtevali so celo, da bi prejemali za takšno svoje “blefiranje” celo tako visoke “nagrade za zasluge” in izjemne pokojnine (s celo vrsto “izjemnih” dodatkov, povezanih s pomenom kakega “izjemnega” umetniškega motiva, na primer najbolj znanega pasjega dojenja). Velikanska izjemna pokojnina, skupaj z velikanskimi dodatki mora namreč kulturno-političnemu “umetniku” zagotavljati zanj primerno in zanj dostojno “dolgotrajno oskrbo”. Oskrbo, ki bo primerljiva s postrežbo v katerem od apartmajev v razkošnih hotelih, kakršen je na primer Ritz v Parizu. Potomci komunističnih revolucionarjev v Sloveniji so vse prej kot skromni. Če je bil vsaj povprečno inteligenten, je skoraj vsak od njih dobil svojo fakulteto, svoj oddelek na katerem od znanstvenih inštitutov, kadar pa se je kdo od njih boril za to, da je smel ostati na kateri od šol, čeprav je koga pretepel ali vsaj maltretiral, so zanj našli direktorsko mesto v kateri od večjih levičarskih nevladnih organizacij, obvezno s komunistično ideologijo in z denarjem iz slovenskega proračuna (iz davkov državljanov) kot tudi iz tujine (za boj proti rasizmu, fašizmu in nacionalizmu). O, takšni – razvajeni – potomci komunistov v Sloveniji ne bodo mirovali, ko bo sedanja desna in domoljubna vlada, vlada gospoda Janeza Janše, zmanjševala njihove nezaslužene vsote za “kulturno-politične zasluge”, vsote za njihovo dolgoletno, prav potratno zapravljanje. Hudo bo tudi zaradi konca komunističnega šolstva. Ker v šoli otrok v Sloveniji še vedno, več kot 30 let po osamosvojitvi in demokratizaciji ne poučijo, da je komunizem totalitaren kot vsi drugi totalitarizmi, kar je občutila tudi Slovenija, so slovenski šolarji še vedno izpostavljeni nevarnosti, da bodo verjeli kateremukoli politično spretnemu komunističnemu politiku, ki jim bo natvezil, da morajo podpreti komunistično politiko, ker samo ta prinaša pravično in za vse dobro življenje, kakršno je bilo v času Titove KOMUNISTIČNE Jugoslavije.

Čestitam vam, spoštovani gospod Janez Janša, ob izvolitvi za predsednika vlade, čestitam vam v trdni veri, da boste zelo uspešni, čeprav ste tudi tokrat – četrtič – postali predsednik vlade Republike Slovenije v zelo zapletenih razmerah doma in v svetu. Sedanji zgodovinski čas je tudi zelo nevarnem, ne le za našo državo, za celotno človeštvo. Kot da bi neka višja sila, morda sam ljubi Bog, Sloveniji v tem hudem času pomagala na vodilno politično mesto postaviti resnično pravega moža.