Kateri novi poslanci prihajajo v DZ po imenovanju vlade?

Piše: G. B.

Če bo obveljal seznam ministrov, kot smo ga objavili, bo v državni zbor prišlo kar nekaj nadomestnih poslancev. Že pred kratkim je mandatarja Janeza Janšo nasledila Maruša Babnik.

Zaradi ministrske funkcije bo poslanski mandat zamrznjen Jerneju Vrtovcu in Janezu Ciglerju Kralju (NSi), Suzani Lep Šimenko (SDS) ter Tadeju Ostrcu (Demokrati).

Predvidoma bo Vrtovca nadomestil Andrej Černigoj, Ciglerja Kralja pa Janez Beja. Suzano Lep Šimenko naj bi nasledil Luka Simonič. Tadeja Ostrca bi moral sicer nadomestiti Anže Logar, ker pa bo minister tudi on, bo verjetno v DZ vstopil Marko Kušar. To sicer velja v primeru, če bodo našteti pristali na poslanske mandate. V tem primeru nadomestni poslanec postane naslednji na listi, ki je v volilni enoti osvojil največje število glasov.

Načeloma bo tudi zaradi manjšega števila ministrstev v DZ precej manj nadomestnih poslancev kot v prejšnjem mandatu. Takrat je bilo kar 17 “dodatnih” poslancev, nekaj tudi zaradi odstopov s poslanskih funkcij, pa tudi zaradi izvolitev v evropski parlament. Devet nadomestnih poslancev je prišlo zaradi funkcij neposredno izvoljenih poslancev v Golobovi vladi, vključno s predsednikom vlade.

Tokrat verjetno manjšemu številu botruje dejstvo, da so nekateri pretedenti za ministre, denimo Zvone Černač in Aleš Hojs, ostali v poslanskih klopeh in ne bodo prevzeli ministrskih funkcij.

V času zadnje Janševe vlade pa je v poslanske klopi naknadno prišlo 12 poslancev.