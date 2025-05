(PISMO BRALCA) Zdravljica slovenski (ne)kulturi

Piše: mag. Mirko Macher, Radovljica

Ta Zdravljica je namenjena izključno zapitim in zdrogiranim kulturniškim ateistom, ki mislijo da so umetniki, in ki ne priznavajo slovenske demokracije, napadajo in omalovažujejo novoslovenski narodov preporod 1991, ko oče nove slovenske države, dr. Jože Pučnik, izpostavi osamosvojitvene cilje sodobne Slovenije … – in ko jih uresniči kot sen prebujene Trnuljčice …

Ko govorim ‘nespoštljivo’ o raznih (ne)kulturnicah in (ne)kulturnikih: svetlan, roz, milen, ivotov, ..., ki se, s svojimi objokanimi in ostarelimi obrazi, izpostavljajo pred slovensko javnostjo, me prešine, kot da bi moledovali za poklon rdeče zvezde nad odprtim grobom, seveda z vsemi predhodnimi trenažami in masažami v toplicah večnega pomlajevanja …in z vsemi, od države plačanimi stroški pogreba, … seveda na račun države in časti zasmehovanega Prešerna.

Komu najpred naj pojem, če ne, – zlorabljenim Poezijam;

sin Antonije, vrtnarjeve Tončke, umorjenega moža, mojega očeta;

gestapovske zapornice: Radol’ca, Brezje, Beg’ne, …

Bog, nazadnje še, našo nam deželo, rdeča zvezda je morila.

Komu pojem, če ne, – zlorabljenemu pesniku Francetu,

vnuk Martina, grajskega vrtnarja, maja 1945 od OF razlaščenega,

borca za Severno mejo, ki je Zagreb za kokardo zaprosil a ne dočakal,

očeta Franca, spomeničarja NOB, leta 1944 od Črne roke umorjenega.

Kaj še radi bi od Nas, slovenski (ne)kulturniki, kaj objokovali?

»Premalo, da denarja vam država daje, za vaše večno javkanje …

kolcanje po ruskem šampanjcu, kaviarju, nastopanju v Bolšoj teatru, Terezijah Beograda …,

po gledaliških odrih pašaluka, ki vam iz riti ‘kuka’.«

Kdo sem, ki se hudujem? Ki Prešernovo vam monografijo, trilogijo pišem, …?

Moj rod iz Vrbe je doma, s pesnikom Francetom Jakoba istega naslova!

Prapra…deda, vnuka sva oba … jaz Mihaela, on Blaža, brata, sestre … Andreja in Marije.

Za Domovino in Demokracijo, Dom in Družino vam je malo mar.

Morda kdaj, ko Bog se bo utrudil, Asta pošlje mi iz Kulture sporočilo:

‘Da moja trilogija in monografija, … morda genealogija Prešernova jo zanima

in bi rada kakšen evro primaknila, življenje kulturnega rodoljuba osrečila.’

Tu moj rod se že davno je ustalil, in narod z njegovo Resnico použil,.

A kaj ko najprej Aleksander križ čez slovenski rod je naredil,

Krištof pa slovensko zemljo napojil s krvjo deset tisočerih deklet in fantov, otrok, ostarelih, Romov …

Ne(kulturniki), ko boste peli o njih, boste postali SLOVENSKI KULTURNIKI!

Večna Slava njim in nerojenim Slovenkam in Slovencem, ki so bili nezaželeni …

MnS, 13. maj 2025, ob 9.06 uri.

Ne vem, komu v tej državi je še vseeno, meni ni, kaj se godi.

Na pota jugoslovanska nas je popeljal že prostozidar Linhart. Nato so nas prodali ‘slovanski ideologi in dogmatiki’, t.i. dunajski dijaki in študenti, predvsem primorski naturaliziranci češke krvi, med njimi Tuma, med njimi zapeljana Štajerca, goreč Korošec in nejeverni Krek … in nato od slovanskih dogmatikov zapeljana še primorska elita, ki se je tedaj borila proti italijanskemu iredentizmu … in ni vedela, kaj je bolje zanje …nazadnje je postlala tla sovjetskemu boljševizmu, otroke krščevala po rusko: Vladimir, Igor, Boris, Nataša, … Cankarja, ki se je uprl, so do smrti pobili … Do dandanes je že vse pozabljeno, čeravno so kupi knjig o tem napisani. Berite, (ne)kulturniki, kaj ste nam povzročili, ki ste tako nedolžni za vse, kar se je na slovenskem pod Kidričem in Kardeljem dogajalo ….