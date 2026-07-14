(PISMO BRALCA) Selektivnost in standardi levih medijev

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Obisk predsednika vlade Janeza Janše v Parizu na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona je pomemben dogodek za Slovenijo in dokaz, da ima naša država svoje mesto za evropsko in mednarodno mizo.

Ob njem je bila tudi soproga Urška Bačovnik Janša, ki s svojo umirjenostjo, dostojanstvom in držo vedno predstavlja Slovenijo na primeren način. Ne glede na politične razlike bi bilo pričakovati, da bodo slovenski mediji o takšnih dogodkih poročali profesionalno, celovito in brez ideoloških filtrov.

Žal pa se vse prepogosto zdi, da nekateri veliki mediji izbirajo, katere informacije bodo predstavili javnosti in katere bodo zamolčali. Ko gre za dogodke, ki bi lahko pozitivno prikazali delo določenih politikov, pogosto nastane nenavadna tišina. Če bi bil v podobni situaciji kateri drug politični akter, bi bil dogodek verjetno deležen precej večje medijske pozornosti.

Takšno selektivno poročanje zmanjšuje zaupanje ljudi v novinarstvo. Javnost ne potrebuje medijev, ki navijajo za eno ali drugo politično stran, ampak medije, ki spoštujejo dejstva, odgovornost in pravico ljudi do celovitih informacij. Janez Janša je v slovenski politiki že desetletja pomemben igralec in predsednik vlade, ki Slovenijo zastopa tudi na najvišji evropski ravni. Lahko se z njim kdo strinja ali ne, vendar si vsak državni predstavnik zasluži, da se o njegovem delu poroča pošteno in profesionalno.

Slovenija potrebuje manj političnega obračunavanja in več spoštovanja do institucij države. Kritika je demokratična pravica, prikrivanje pomembnih dogodkov pa ni pot do zaupanja vrednega novinarstva.