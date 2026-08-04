Oglasila se je Pirc Musarjeva in priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom – a to pravzaprav sploh ni edini problem

Piše: G. B.

Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. “To je moja največja napaka, jo iskreno obžalujem,” je dejala. Ob tem sprejema vso odgovornost, pravi. Razloga ni navedla.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru za TVS in 24ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Očitno je bila pripravljena dati izjavo tistim medijem, pri katerih se počuti “varno”.

Napako je po njenih besedah plačala z zlomljeno ključnico. “Ne vem sicer, kakšne bi bile poškodbe, če bi bila pripeta, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom,” je dejala. Zakon namreč veleva, da je treba biti tudi na zadnjih sedežih privezan, je dodala v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS). Ob tem je pozvala k uporabi varnostnega pasu, tudi na zadnjih sedežih avtomobila.

Počuti se dobro, operacija ni bila potrebna. Rehabilitacija imobilizirane ključnice pa bo trajala od štiri do šest tednov, je dejala. Trenutno koristi letni dopust. “Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem bom pa verjetno že polno operativna,” je dejala.

“Necelovitih informacij zaradi funkcije, ki jo zasedam, ne bi bilo pametno dajati v javnost,” je odgovorila na očitke, da je bila javnost o nesreči obveščena prepozno.

Nesreča se je zgodila ob 16.30, verodostojnih informacij pa zaradi bolnišnične obravnave ni mogla podati prej kot naslednje jutro, po viziti. Tedaj je o nesreči obvestila tudi svoje starše. “Upam, da mi javnost tega ne zameri,” je dejala. Zdelo se ji je prav, da najprej sama dobi celovito informacijo, da bodo lahko javnost korektno obvestili. Do 23. ure zvečer o tem ni obvestila ne moža, ne sodelavcev, saj tudi sama ni imela informacij o svojem zdravstvenem stanju, je pojasnila.

Tudi zaradi interesov preiskave, ki poteka, so morali najprej vse pogovore opraviti s pristojnimi organi. S policijo so sodelovali ves čas postopka, v postopkih bodo sodelovali še naprej. Pristojni organi pa bodo svoje delo opravili korektno, je prepričana.

Pojasnila je, da so pred potjo časovnico preverili na Googlu in na navigaciji, ki upošteva vse prometne zastoje. K temu so dodali še dodatnih 20 minut. Glede varnostne razdalje ni želela ugibati. “V predoru sama nisem videla vsega, sedela sem namreč v drugi vrsti. Prišlo je najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid predora. Takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb,” je dejala.

“Sem varovana oseba 24 ur na dan, moje zasebnosti je seveda malo, ampak tisto nekaj, kar jo imam, pa upam, da lahko sprejmete, da kdaj z mano tudi kdo gre na kakšen koncert, v kakšen kino, na kakšen sladoled ali tortico,” pa je odgovorila na kritike, da sta bili v avtomobilu tudi njeni prijateljici.

“Pravila so taka, da sama ne smem sesti v drug avtomobil, da lahko sedem samo v avtomobil urada ali policijsko vozilo,” je dejala. Pravila tudi dopuščajo, da se po posvetu z varnostno službo lahko odločijo, da z njo potuje tudi kdo drug, ki ni varovana oseba. “Varovani osebi nista niti moj mož niti moj sin, niti moja vodja kabineta in drugi svetovalci in seveda niti ne moje prijateljice in moji prijatelji,” je dejala. Tudi v tem primeru je ravnala v skladu s predpisi.

Prisotnost prijateljic v njenem vozilu se ji ne zdi sporna. Da z njo potuje kateri od njenih prijateljev, pa se po njenih besedah “ne zgodi ravno pogosto”, je zatrdila za TVS. Za 24ur pa je razkrila, da je bila z varnostnim pasom pripeta le ena od njenih prijateljic. Ena od prijateljic v nesreči ni bila poškodovana, druga se je huje poškodovala.

Za 24ur je izpostavila še, da vožnja vozil v spremstvu ni povsem primerljiva z običajno vožnjo v prometni koloni. “Če se bo izkazalo, da je do napake prišlo, bomo odgovornost tudi prevzeli,” je dejala.

Zavrnila je tudi očitke, da varnostniki niso bili spočiti ter da je težava v tem, da je njeno varovanje organizacijsko ločeno od policijskega. Kot je pojasnila, ima vse od nastopa funkcije enako število varnostnikov in delajo skladno s predpisi. “Varnostniki so bili spočiti, imeli so turnuse, kot jih veleva zakonodaja, in zagotavljam vam, da ni nobene razlike, ali so v Uradu za varovanje in zaščito, ali pri nas na uradu, pravila so popolnoma enaka,” je dejala za TVS.

Zaradi nesreče se ni udeležila Pogi Challenga, kamor je bila namenjena. Odpovedati je morala tudi obisk Sinjske alke, kamor jo je povabil hrvaški predsednik Zoran Milanović, je še dejala za TVS.

Inf0360 pa je medtem povzel poročanje policije, da je bila ena od oseb, ki se je poškodovala, ruska državljanka. Identiteta ni znana, saj se urad sklicuje na varstvo osebnih podatkov. Zato smo se še enkrat obrnili na Urad informacijskega pooblaščenca. Odgovor bomo objavili brž, ko ga prejmemo.